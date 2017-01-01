Мужчина захватил заложников в доме для ветеранов в США

Вооруженный мужчина с синдромом войны захватил заложников в доме для ветеранов в Калифорнии. Внутри здания слышны выстрелы, о жертвах пока не сообщается.

Вооруженный мужчина взял заложников в доме для ветеранов в американском в городе Юнтвиль (штат Калифорния), сообщает Napa Valley Register

Предположительно, преступник – страдающий посттравматическим стрессовым расстройством (синдромом войны) бывший военный, посещавший программу реабилитации. Он вооружен винтовкой и одет в бронежилет.





В Мариуполе отец захватил детей в заложники Первоначально в полицию сообщили о трех заложниках, позднее стало известно о двух. Внутри здания были слышны выстрелы, о жертвах пока не сообщается.

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