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Мужчина захватил заложников в доме для ветеранов в США

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Вооруженный мужчина с синдромом войны захватил заложников в доме для ветеранов в Калифорнии. Внутри здания слышны выстрелы, о жертвах пока не сообщается.
В США произошел захват заложников
В США произошел захват заложников
Getty Images
 
Вооруженный мужчина взял заложников в доме для ветеранов в американском в городе Юнтвиль (штат Калифорния), сообщает Napa Valley Register.
 
Предположительно, преступник – страдающий посттравматическим стрессовым расстройством (синдромом войны) бывший военный, посещавший программу реабилитации. Он вооружен винтовкой и одет в бронежилет.
 
Первоначально в полицию сообщили о трех заложниках, позднее стало известно о двух. Внутри здания были слышны выстрелы, о жертвах пока не сообщается.

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Теги: США, Калифорния, заложники, захват заложников
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Источник: korrespondent.net

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