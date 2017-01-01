В Мичигане из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилей

Снегопад серьезно снизил видимость на дороге в американском штате Мичиган. В результате крупного ДТП были госпитализированы три человека.

Около 60 автомобилей столкнулись на шоссе в американском штате Мичиган из-за снегопада, сообщает в пятницу, 9 марта, телеканал Fox2Detroit.

В результате аварии несколько человек пострадали, трое были госпитализированы.

Причиной ДТП стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге.

Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.

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