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В Мичигане из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилей

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Снегопад серьезно снизил видимость на дороге в американском штате Мичиган. В результате крупного ДТП были госпитализированы три человека.
ДТП в американском штате Мичиган
ДТП в американском штате Мичиган
fox2detroit.com
 
Около 60 автомобилей столкнулись на шоссе в американском штате Мичиган из-за снегопада, сообщает в пятницу, 9 марта, телеканал Fox2Detroit.
 
В результате аварии несколько человек пострадали, трое были госпитализированы.
 
Причиной ДТП стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге.
 
Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.
 
Напомним, в январе более 30 автомобилей столкнулись на автомагистрали в Чехии.

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Теги: автомобили, США, ДТП, столкновение
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Источник: korrespondent.net

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