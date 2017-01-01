США и Китай договорились продолжить давление на КНДР

США и Китай обязались поддерживать давление и санкции до тех пор, пока Северная Корея не предпримет конкретные действия по денуклеаризации.

Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора выразили намерение продолжать политику давления и санкции против КНДР до принятия северокорейцами конкретных шагов по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Лидеры приветствовали перспективу диалога между США и Северной Кореей и обязались поддерживать давление и санкции до тех пор, пока Северная Корея не предпримет конкретные шаги в направлении полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации", – говорится в сообщении.

В ходе беседы Трамп также "выразил надежду, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выберет курс на более светлое будущее Северной Кореи".



США назвали приоритетное решение проблемы КНДР

Напомним, лидер КНДР предложил президенту США провести личную встречу и Трамп согласился. Переговоры планируют провести до конца мая.

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