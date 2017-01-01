Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США и Китай договорились продолжить давление на КНДР

Комментариев: 0
США и Китай обязались поддерживать давление и санкции до тех пор, пока Северная Корея не предпримет конкретные действия по денуклеаризации.
Флаги США и Китая
Флаги США и Китая

Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора выразили намерение продолжать политику давления и санкции против КНДР до принятия северокорейцами конкретных шагов по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Лидеры приветствовали перспективу диалога между США и Северной Кореей и обязались поддерживать давление и санкции до тех пор, пока Северная Корея не предпримет конкретные шаги в направлении полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации", – говорится в  сообщении.

В ходе беседы Трамп также "выразил надежду, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выберет курс на более светлое будущее Северной Кореи".

США назвали приоритетное решение проблемы КНДР

Напомним, лидер КНДР предложил президенту США провести личную встречу и Трамп согласился. Переговоры планируют провести до конца мая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Северная Корея, Китай, КНДР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь