В Индии легализовали пассивную эвтаназию
Прекращение лечения или отключение от препаратов пациента будет применяться, если человек неизлечимо болен или находится в глубокой коме.
Верховный суд Индии разрешил пассивную эвтаназию, сообщает NDTV.
Пассивная эвтаназия – прекращение лечения или отключение от препаратов пациента – будет применяться в Индии, если человек неизлечимо болен или находится в глубокой коме. Пациент сам сможет решать, нужно ли искусственно поддерживать их жизнь.
Активная эвтаназия – когда пациенту вводят дозу смертельного препарата – в Индии по-прежнему незаконна.
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Напомним, в прошлом году в Мехико легализовали эвтаназию.
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