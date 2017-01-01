В Индии легализовали пассивную эвтаназию

Прекращение лечения или отключение от препаратов пациента будет применяться, если человек неизлечимо болен или находится в глубокой коме.

Верховный суд Индии разрешил пассивную эвтаназию, сообщает NDTV

Пассивная эвтаназия – прекращение лечения или отключение от препаратов пациента – будет применяться в Индии, если человек неизлечимо болен или находится в глубокой коме. Пациент сам сможет решать, нужно ли искусственно поддерживать их жизнь.





В Бельгии умертвили писательницу эротических романов Активная эвтаназия – когда пациенту вводят дозу смертельного препарата – в Индии по-прежнему незаконна.

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