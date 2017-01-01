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В Индии легализовали пассивную эвтаназию

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Прекращение лечения или отключение от препаратов пациента будет применяться, если человек неизлечимо болен или находится в глубокой коме.
В Индии разрешили пассивную эвтаназию
В Индии разрешили пассивную эвтаназию
 
Верховный суд Индии разрешил пассивную эвтаназию, сообщает NDTV.
 
Пассивная эвтаназия – прекращение лечения или отключение от препаратов пациента – будет применяться в Индии, если человек неизлечимо болен или находится в глубокой коме. Пациент сам сможет решать, нужно ли искусственно поддерживать их жизнь.
 
Активная эвтаназия – когда пациенту вводят дозу смертельного препарата – в Индии по-прежнему незаконна.

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Напомним, в прошлом году в Мехико легализовали эвтаназию.

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Теги: смерть, Индия, эвтаназия
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Источник: korrespondent.net

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