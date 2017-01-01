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Канадскую полицию впервые возглавит женщина

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Бренда Лаки служила в миротворческих силах в бывшей Югославии, а также участвовала в обучении полицейский для миссии ООН на Гаити.
Глава полиции Канады Бренда Лаки
Глава полиции Канады Бренда Лаки
Canadian Press
 
Руководителем федеральной полиции Канады впервые стала женщина, сообщает CBC.
 
Премьер-министр страны Джастин Трюдо назначил на эту должность Бренду Лаки, которая является сотрудником полиции с 1986 года.
 
Она служила в миротворческих силах в бывшей Югославии, а также участвовала в обучении полицейский для миссии ООН на Гаити.

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Теги: Канада, полиция, женщина, должность
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Источник: korrespondent.net

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