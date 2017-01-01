Канадскую полицию впервые возглавит женщина
Бренда Лаки служила в миротворческих силах в бывшей Югославии, а также участвовала в обучении полицейский для миссии ООН на Гаити.
Премьер-министр страны Джастин Трюдо назначил на эту должность Бренду Лаки, которая является сотрудником полиции с 1986 года.
Она служила в миротворческих силах в бывшей Югославии, а также участвовала в обучении полицейский для миссии ООН на Гаити.
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