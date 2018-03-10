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СМИ выдвинули новую версию отравления Скрипаля

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Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь, вероятно, были отравлены нервно-паралитическим веществом у себя дома.
Полиция возле дома в городе Солсбери, где проживал Сергей Скрипаль
Полиция возле дома в городе Солсбери, где проживал Сергей Скрипаль

Полицейский Ник Бейли, который пострадал в ходе расследования дела экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергея Скрипаля, попал в больницу после посещения дома полковника в Солсбери. В связи с эти полиция может начать прорабатывать новую версию покушения, сообает The Daily Telegraph.

 

"Офицер полиции, который, к сожалению, пострадал и находился в доме, но при этом в это же время там был врач, который осматривал пациентов на открытом воздухе и который вообще не пострадал. Здесь могут быть некоторые улики", – рассказал сотрудник лондонской полиции Иэн Блэр.

Напомним, 5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ.
 

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению Скрипаля, который получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

 

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Теги: отравление, Великобритания, российские шпионы, Сергей Скрипаль
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Комментариев (1)
sharry61    10.03.2018, 09:07
Оценка:  0
sharry61
Что бы у этих упырей руки подсыхали,кто травит людей,а заказчики в поколениях расплачивались за убиенные души...
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