СМИ выдвинули новую версию отравления Скрипаля

Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь, вероятно, были отравлены нервно-паралитическим веществом у себя дома.

Полицейский Ник Бейли, который пострадал в ходе расследования дела экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергея Скрипаля, попал в больницу после посещения дома полковника в Солсбери. В связи с эти полиция может начать прорабатывать новую версию покушения, сообает The Daily Telegraph.

"Офицер полиции, который, к сожалению, пострадал и находился в доме, но при этом в это же время там был врач, который осматривал пациентов на открытом воздухе и который вообще не пострадал. Здесь могут быть некоторые улики", – рассказал сотрудник лондонской полиции Иэн Блэр.

Напомним, 5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ.



Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению Скрипаля, который получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.