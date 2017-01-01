Во Флориде учителям разрешили носить оружие в школах

Учителям во Флориде разрешили открыто носить оружие в школах, что было запрещено во всех американских штатах с 2013 года. Для учителей будут проводиться тренинги.

Губернатор американского штата Флорида Рик Скотт подписал закон, разрешающий учителям носить в учебные заведения пистолеты, передает CBS.

Мера должна помочь предотвращать инциденты со стрельбой в школах.

Кроме того, закон повышает возрастные ограничения для покупки некоторых видов оружия с 18 до 21 года.



Трамп предложил вооружить учителей

Напомним, 14 февраля в американском штате Флорида бывший ученик открыл в школе стрельбу, в ходе которой погибли 17 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet