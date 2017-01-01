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Трамп рассказал о возможной сделке с Северной Кореей

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Сделка с КНДР находится в процессе проработки и, если будет реализована, станет очень важной для всего мира, заявил американский лидер.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Getty Images

Сделка с КНДР находится в процессе проработки, в случае реализации она станет очень важной для всего мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Сделка с Северной Кореей находится в процессе проработки и, если будет реализована, станет очень важной для всего мира. Время и место будут определены", – написал он в Twitter.



Трамп заявил о большом прогрессе в ситуации с КНДР

Ранее сообщалось, что лидер КНДР предложил президенту США провести личную встречу и Трамп согласился. Переговоры планируют провести до конца мая.

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Теги: США, Северная Корея, Трамп, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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