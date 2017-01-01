Трамп рассказал о возможной сделке с Северной Кореей

Сделка с КНДР находится в процессе проработки и, если будет реализована, станет очень важной для всего мира, заявил американский лидер.

Сделка с КНДР находится в процессе проработки, в случае реализации она станет очень важной для всего мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Сделка с Северной Кореей находится в процессе проработки и, если будет реализована, станет очень важной для всего мира. Время и место будут определены", – написал он в Twitter.

The deal with North Korea is very much in the making and will be, if completed, a very good one for the World. Time and place to be determined. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 марта 2018 г.



Трамп заявил о большом прогрессе в ситуации с КНДР

Ранее сообщалось, что лидер КНДР предложил президенту США провести личную встречу и Трамп согласился. Переговоры планируют провести до конца мая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet