Путин: Трамп ко мне относится с почтением

Российский президент назвал американского лидера опытным человеком, бизнесменом с большим опытом, который относится к своим партнерам с уважением.

Президент США Дональд Трамп является опытным человеком и относится с уважением к тем, с кем сотрудничает. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC News заявил президент России Владимир Путин.

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“Я не думаю, что он лично ко мне относится с почтением. Я думаю, что он опытный человек, бизнесмен с большим опытом, и он понимает, что если есть необходимость установить с кем-либо отношения сотрудничества, то нужно относиться к нынешнему или потенциальному партнеру с уважением, иначе ничего из этого не получится“, – сказал Путин.

Президент РФ также признался, что не следит за сообщениями, которые Трамп публикует в Twitter и сам им не пользуется.

“У меня есть другие способы для выражения своей точки зрения или претворения решения. Дональд более современный человек“, – отметил Путин.

