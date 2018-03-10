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Путин: Трамп ко мне относится с почтением

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Российский президент назвал американского лидера опытным человеком, бизнесменом с большим опытом, который относится к своим партнерам с уважением.
Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите АТЭС
Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите АТЭС
 
Президент США Дональд Трамп является опытным человеком и относится с уважением к тем, с кем сотрудничает. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC News заявил президент России Владимир Путин.
 

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Российского лидера спросили, почему Трамп относится к нему “с почтением“.
 
“Я не думаю, что он лично ко мне относится с почтением. Я думаю, что он опытный человек, бизнесмен с большим опытом, и он понимает, что если есть необходимость установить с кем-либо отношения сотрудничества, то нужно относиться к нынешнему или потенциальному партнеру с уважением, иначе ничего из этого не получится“, – сказал Путин.
 
Президент РФ также признался, что не следит за сообщениями, которые Трамп публикует в Twitter и сам им не пользуется.
 
“У меня есть другие способы для выражения своей точки зрения или претворения решения. Дональд более современный человек“, – отметил Путин.
 
 

 

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Теги: Россия-США, Путин, Трамп
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Комментариев (1)
bimba09    10.03.2018, 12:29
Оценка:  0
bimba09
... а в кармане - дуля.
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