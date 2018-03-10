Путин: Трамп ко мне относится с почтением
Российский президент назвал американского лидера опытным человеком, бизнесменом с большим опытом, который относится к своим партнерам с уважением.
Президент США Дональд Трамп является опытным человеком и относится с уважением к тем, с кем сотрудничает. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC News заявил президент России Владимир Путин.
Читай также: Путин: Трамп не невеста мне, и я ему не невеста, не женихРоссийского лидера спросили, почему Трамп относится к нему “с почтением“.
“Я не думаю, что он лично ко мне относится с почтением. Я думаю, что он опытный человек, бизнесмен с большим опытом, и он понимает, что если есть необходимость установить с кем-либо отношения сотрудничества, то нужно относиться к нынешнему или потенциальному партнеру с уважением, иначе ничего из этого не получится“, – сказал Путин.
Президент РФ также признался, что не следит за сообщениями, которые Трамп публикует в Twitter и сам им не пользуется.
“У меня есть другие способы для выражения своей точки зрения или претворения решения. Дональд более современный человек“, – отметил Путин.
Напомним, ранее Трамп назвал Путина “крепким орешком“.
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