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У Трампа хотят ограничить расследование Мюллера - СМИ

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Адвокаты Трампа хотят сузить объем и тематику вопросов к президенту США со стороны команды прокурора, который расследует вмешательство России в американские выборы.
Трамп торгуется по поводу допроса у спецпрокурора Мюллера
Трамп торгуется по поводу допроса у спецпрокурора Мюллера

 

Адвокаты главы Белого дома хотят ограничить во времени расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно возможных связей президентской кампании Дональда Трампа с россиянами в обмен на его общение со следствием, сообщает газета The Washington Post.

"Юридическая команда президента хочет донести до Мюллера, что Трамп согласится на собеседование при условии соблюдения многих факторов, в том числе, что спецпрокурор обязуется определить дату завершения следствия, по крайней мере той части, которая касается самого Трампа", – говорится в статье.

"Идея заключается в том, чтобы предложить 60-дневный срок для завершения следствия с даты собеседования", – пишет издание со ссылкой на источники.

Также сообщается, что адвокаты хотят сузить объем и тематику вопросов к президенту со стороны команды Мюллера.

У Трампа, в частности, хотят, чтобы вопросы касались только решения президента относительно увольнения бывшего советника по вопросам нацбезопасности Майка Флинна, а также экс-директора ФБР Джеймса Коми.

"Мюллер может вообще отклонить все условия адвокатов Трампа и выписать их подзащитному повестку в суд, где его заслушает уже жюри присяжных. Он имеет право так сделать",  подчеркивает газета.

Как известно, американские спецслужбы убеждены, что российские власти стоят за попытками повлиять на результат выборов 2016 года в США.

В нескольких странах Европы также пришли к выводу, что Россия пыталась вмешаться в выборы, в частности, во Франции, Испании и во время голосования по Brexit в Великобритании.

В конце декабря в интервью New York Times президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на справедливость в отношении него со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в президентскую кампанию США в 2016 году.

Он повторил, что сговора между его предвыборной кампанией и РФ не было и расследование возможного вмешательства России в американские выборы заставляет США "плохо выглядеть" перед миром.

Президент регулярно критиковал Мюллера из-за заявлений о вмешательстве России в выборы в США или других связях с его кампанией, называя это "охотой на ведьм". Четыре человека из окружения Трампа были обвинены или признаны виновными по обвинению в таких связях.

 
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Теги: Россия-США, США, выборы в США, расследование, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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