Захват заложников в США: преступник и трое женщин найдены мертвыми

В пятницу, 9 марта, в городе Янтвилл, штат Калифорния, вооруженный мужчина взял в заложники по меньшей мере трех человек в доме для ветеранов.

После штурма дома для ветеранов в Калифорнии, полиция обнаружила мертвым мужчину и трех женщин, которых он взял в заложники, сообщает CNN, со ссылкой на помощника руководителя полиции Криса Чилдса.

Читай также: Захват заложников на Укрпочте: МВД раздало награды По словам представителя полиции, следователи пока не определили мотив нападения, и неизвестно, были ли убитые выбраны случайно. В течение почти восьми часов полиции не удалось установить контакт с человеком и узнать его требования. Причины смерти нападающего также сейчас устанавливаются. По словам представителя полиции, следователи пока не определили мотив нападения, и неизвестно, были ли убитые выбраны случайно. В течение почти восьми часов полиции не удалось установить контакт с человеком и узнать его требования. Причины смерти нападающего также сейчас устанавливаются.

Имя стрелка и погибших пока не разглашаются. По данным издания Napa Valley Register, нападающим был 36-летний участник программы реабилитации ветеранов войны в Ираке и Афганистане с эмоциональными травмами. Сообщается, что его выписали две недели назад.

Центр ветеранов в Йонтвили является одним из крупнейших в США. Там проживают до 1100 участников Второй мировой войны, а также войн во Вьетнаме и Ираке.

Напомним, в пятницу, 9 марта, в городе Янтвилл, штат Калифорния, вооруженный мужчина взял в заложники по меньшей мере трех человек. Заложников удерживали в помещении центра для ветеранов. Янтвилл находится в долине Напа, сердце винодельческого региона Северной Калифорнии.