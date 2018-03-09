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Захват заложников в США: преступник и трое женщин найдены мертвыми

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В пятницу, 9 марта, в городе Янтвилл, штат Калифорния, вооруженный мужчина взял в заложники по меньшей мере трех человек в доме для ветеранов.
События в доме ветеранов в Калифорнии
События в доме ветеранов в Калифорнии
CNN

После штурма дома для ветеранов в Калифорнии, полиция обнаружила мертвым мужчину и трех женщин, которых он взял в заложники, сообщает CNN, со ссылкой на помощника руководителя полиции Криса Чилдса.

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По словам представителя полиции, следователи пока не определили мотив нападения, и неизвестно, были ли убитые выбраны случайно. В течение почти восьми часов полиции не удалось установить контакт с человеком и узнать его требования. Причины смерти нападающего также сейчас устанавливаются.
 
Имя стрелка и погибших пока не разглашаются. По данным издания Napa Valley Register, нападающим был 36-летний участник программы реабилитации ветеранов войны в Ираке и Афганистане с эмоциональными травмами. Сообщается, что его выписали две недели назад.
 
Центр ветеранов в Йонтвили является одним из крупнейших в США. Там проживают до 1100 участников Второй мировой войны, а также войн во Вьетнаме и Ираке.

Напомним, в пятницу, 9 марта, в городе Янтвилл, штат Калифорния, вооруженный мужчина взял в заложники по меньшей мере трех человек. Заложников удерживали в помещении центра для ветеранов. Янтвилл находится в долине Напа, сердце винодельческого региона Северной Калифорнии.

 
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Теги: США, ветераны, стрельба, заложники, захват заложников
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