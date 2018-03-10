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Крушение российского Ан-26 в Сирии: СМИ узнали причину

Комментариев: 6
У самолета был поврежден один из закрылков, и при заходе на посадку он просто оторвался.
Крушение Ан-26 в Сирии - это самая большая единовременная потеря РФ за время войны
Крушение Ан-26 в Сирии - это самая большая единовременная потеря РФ за время войны
wikimedia.org

Российский военный самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии вследствие того, что один из закрылков был поврежден.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на участников расследования авиакатастрофы.

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По данным источника, при посадке в полукилометре от аэродрома в Хмеймим у пилотов Ан-26 возникли проблемы с управлением. При выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после чего Ан-26 резко накренился в сторону и “клюнул“, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров.

“В такой ситуации даже опытный экипаж уже ничего не мог сделать“, - утверждает автор.

Ранее выдвигалась версия о том, что второй по количестве жертв авиакатастрофе в ходе войны в Сирии (авария летевшего в эту страну Ту-154 возле аэропорта Адлер унесла жизни 93 человек) мог способствовать так называемый сдвиг ветра — якобы внезапный и довольно сильный, от 14 до 17 м/сек, порыв накренил самолет, который тут же рухнул.

Отметим также, что сирийская группировка Джейш аль-Ислам еще 7 марта заявила, что это они сбили Ан-26 был из пулеметов. Это была месть за бомбардировки мирных жителей. Минобороны РФ уверяет, что самолет никто не обстреливал.

Напомним, в результате крушения Ан-26 в Сирии погибли 39 российских военных. Позже оказалось, что на борту были генерал-майор и 26 офицеров.

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Теги: авиакатастрофа, Сирия, Ан-26, крушение, Россия, расследование
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Комментариев (6)
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Глод    10.03.2018, 13:23
Оценка:  0
Глод
Пилот заигрался на балалайке во время полета и не заметил приближение земли.
ScreamingMad    10.03.2018, 13:11
Оценка:  -2
ScreamingMad
Нигде ни видео, ни даже фото крушения.
То ли его сбили все же, то ли вообще списывают убитых америкосовской авиацией на придуманную авиакатастрофу?
amzyraa    10.03.2018, 13:20
Оценка:  0
amzyraa
Даже в МК про погибших военнослужащих РФ пишут, только ольгинским постоянно все надо лично докладывать и с курьером материалы привозить.Пластинку смени, ЦУ уже поменяли давно.....
Utek    10.03.2018, 12:25
Оценка:  +3
Utek
"При выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало"... Да, простой крупнокалиберной пулей.
rashensvoloch    10.03.2018, 11:51
Оценка:  +2
rashensvoloch
Слава Україні! Смерть рубанам!
Хитрый-Лис    10.03.2018, 11:48
Оценка:  +3
Хитрый-Лис
он просто оторвался и как следствие забодал верхний шар земли. Гениально и просто
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