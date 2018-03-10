Крушение российского Ан-26 в Сирии: СМИ узнали причину

У самолета был поврежден один из закрылков, и при заходе на посадку он просто оторвался.

Крушение Ан-26 в Сирии - это самая большая единовременная потеря РФ за время войны wikimedia.org

Российский военный самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии вследствие того, что один из закрылков был поврежден.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на участников расследования авиакатастрофы.

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По данным источника, при посадке в полукилометре от аэродрома в Хмеймим у пилотов Ан-26 возникли проблемы с управлением. При выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после чего Ан-26 резко накренился в сторону и “клюнул“, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров.

“В такой ситуации даже опытный экипаж уже ничего не мог сделать“, - утверждает автор.

Ранее выдвигалась версия о том, что второй по количестве жертв авиакатастрофе в ходе войны в Сирии (авария летевшего в эту страну Ту-154 возле аэропорта Адлер унесла жизни 93 человек) мог способствовать так называемый сдвиг ветра — якобы внезапный и довольно сильный, от 14 до 17 м/сек, порыв накренил самолет, который тут же рухнул.

Отметим также, что сирийская группировка Джейш аль-Ислам еще 7 марта заявила, что это они сбили Ан-26 был из пулеметов. Это была месть за бомбардировки мирных жителей. Минобороны РФ уверяет, что самолет никто не обстреливал.

Напомним, в результате крушения Ан-26 в Сирии погибли 39 российских военных. Позже оказалось, что на борту были генерал-майор и 26 офицеров.