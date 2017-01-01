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Путин: США не скрывают вмешательства в выборы в РФ

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Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в отношении 13 граждан РФ во вмешательстве в выборы президента США. Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть США.
Путин снова во всем винит Америку
Путин снова во всем винит Америку
 
Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что США постоянно вмешиваются в выборы в РФ и этого не скрывают, передают РИА Новости.
 
“Мы представителям США говорим недавно на самом высоком уровне: “Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь“. Представляете, они даже этого не отрицают“, - подчеркнул российский лидер.
 

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“У нас есть принципы, которые заключаются в том, чтобы никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела. И мы не вмешиваемся в дела других стран“, - сказал российский президент.
 
“Москве незачем вмешиваться в американские выборы. Я не вижу, каких целей мы могли бы достичь вмешательством. Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?“, - отметил Путин.
 

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“США занимаются “грязной работой“, а обвиняют в этом других. Кто эти люди, которые так считают? Что за грязная работа? Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю - открыто. Это штамп у вас. У вас есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы думаете, что мы делаем то же самое. Ничего подобного“, - подчеркнул глава РФ.
 
Путин добавил, что знает Евгения Пригожина, обвиняемого американской властью во вмешательстве в выборы в США, но заявил, что тот не связан с ним или с правительством России. 
 
“Это просто передергивание фактов. Он бизнесмен, работает в ресторанном бизнесе и в других сферах, но он не официальное лицо, мы с ним никак не связаны“, - сказал он.
 
На вопрос ведущей, звонил ли Путин Пригожину после того, как Вашингтон выдвинул против того обвинения, президент РФ ответил: “Делать мне больше нечего“.
 
 
Ранее Путин высказал мнение, что 13 граждан РФ, обвиненных спецпрокурором США Робертом Мюллером во вмешательстве в выборы президента США, могли работать на “американские компании“ или “какого-то из кандидатов“ в президенты США.
 
Напомним, 16 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 граждан РФ во вмешательстве в выборы президента США.  По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками “фабрики троллей“.  
 
Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть США. Двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще 4 - в краже личных данных других людей. 
 
Также Штаты обвиняют 3 российские организации - Агентство интернет-исследований или “фабрика троллей“, Конкорд Менеджмент и Консалтинг и Concord Catering, всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.
 
Ранее Путин говорил, что Россия не вмешивается в выборы в США и это невозможно сделать.
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Теги: Президентские выборы в России, Россия-США, США, Выборы, Путин
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