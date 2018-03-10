В Дагестане полицейский застрелил гражданского и бойца Росгвардии

Сотрудника ППС задержали за совершение преступления, а потом предложили откупиться. Он же решил отстреляться.

В Дагестане (РФ) задержали 32-летнего старший сержант полиции по подозрению в убийстве двух человек.

Об этом пишут российские СМИ.

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По официальной версии от местного Следственного комитета, полицейский в ходе конфликта, переросшего в драку, открыл огонь по 29-летнему сотруднику управления вневедомственной охраны Росгвардии и 34-летнему жителю Махачкалы. От полученных ранений оба пострадавших скончались на месте происшествия.

Представитель МВД по Дагестану сообщил агентству РИА Новости, что полицейский уже сознался в убийстве. Проводится служебная проверка, по итогам которой этот сотрудник будет уволен из правоохранительных органов.

Источники ТАСС утверждает, что конфликт возник из-за того, что сотрудник Росгвардии и житель Махачкалы вымогали у полицейского деньги. Телеграм-канал Mash писал, что сотрудника ППС задержали за совершение преступления, а потом предложили откупиться. В ответ он открыл огонь.

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Возбуждено уголовное дело по п. “а“ ч. 2 ст. 105УК РФ (убийство двух или более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Напомним,18 февраля молодой мужчина из охотничьего ружья открыл стрельбу по людям в Кизляре, когда они выходили из церкви после службы. Погибли пять прихожанок, еще четыре человека госпитализирован. Ответственность за это взяло ИГ.