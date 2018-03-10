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Путин: Песков иногда несет такую пургу

Комментариев: 4
Президент РФ Владимир Путин, очевидно, хотел пошутить, но шутка получилось странной.
Путин рассказал, что Песков несет пургу
Путин рассказал, что Песков несет пургу
EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не контролирует публичные высказывания своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, отметив, что тот иногда “несет пургу“. Об этом Путин сказал в интервью американскому телеканалу NBC, расшифровка которого опубликована на сайте президента РФ.

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Журналист задал Путину вопрос о заявлении советника Кремля по вопросам киберпространства Андрея Крутских на тему того, что Россия “будет на равных говорить с американцами в информационном пространстве“. Журналист попросил президента РФ разъяснить, что Крутских имел в виду.

“Какой-то человек сказал о своем отношении к нашим контактам и работе в определенной сфере с нашими зарубежными партнерами, в данном случае США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели Вы думаете, что я контролирую все?“ - ответил Путин.

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На реплику журналиста о том, что Крутских - советник администрации президента по кибервопросам, российский лидер заявил:

“Ну и что? У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую “пургу“, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?“.

“Я понятия не имею, что он сказал, ну Вы у него спросите. Вы думаете, что я должен комментировать все, что говорят сотрудники администрации либо правительства, что ли? У меня своя работа“, - добавил Путин.

 Напомним, недавно Песков прокомментировал ядерные угрозы Путина. Пескову также делали замечание за агитацию.

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Теги: Путин, Песков, Россия, Кремль, интервью
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Комментариев (4)
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sklyar    10.03.2018, 13:11
Оценка:  0
sklyar
блатной жаргон приближает его к электорату, который преобладает в РФ
weightless    10.03.2018, 13:05
Оценка:  0
weightless
Ну да, это бояре плохие,
а царь - хороший, просто не знает про их козни)
Типичная мордорская отмазка
Sinobi-life    10.03.2018, 13:01
Оценка:  0
Sinobi-life
Ну писькову до хла,как до масквы раком!!!
fulminate    10.03.2018, 12:53
Оценка:  +1
fulminate
Вот это прикол! А завтра он скажет что не контролирует своих ментов и вояк...
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