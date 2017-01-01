Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США проведут первый за 27 лет военный парад

Комментариев: 0
Последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе. В нем приняли участие около 8 тысяч военнослужащих.
У США будет свой военный парад
У США будет свой военный парад
EPA/UPG
 
Военный парад, проведение которого поручил организовать президент США Дональд Трамп, пройдет 11 ноября в Вашингтоне, в национальный праздник страны - День ветеранов, сообщает телекомпания CNN.
 
Телекомпания ссылается на документ, направленный Пентагоном председателю Комитета начальников штабов США, который отвечает за планирование мероприятия.
 
Как отмечает CNN, в нем указывается, что в параде не будет участвовать тяжелая гусеничная техника, а “только колесные транспортные средства”. Такие ограничения будут сделаны для того, чтобы “минимизировать ущерб местной инфраструктуре”, в том числе дорожному покрытию, говорится в документе.
 

Читай также: За “красный“ парад Нацгвардии отстранили командира ВЧ И

Парад пройдет от Белого дома до Капитолийского холма, где располагается здание Конгресса США. Трамп, как ожидается, будет наблюдать за парадом на смотровой площадке, которая будет построена рядом со зданием Конгресса. В конце парада над Вашингтоном должны пролететь самолеты ВВС.
 
В середине февраля руководитель административно-бюжетного Управления Белого дома Мик Малвейни заявил, что стоимость этого мероприятия может обойтись бюджету страны на сумму от 10 млн до 30 млн долларов США, в зависимости от числа военнослужащих и задействованной техники. 
 

Смотри также: Путин принял военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе. В нем приняли участие около 8 тыс. военнослужащих, вашингтонскими улицами проехала техника, участвовавшая в военных действиях, прошли представители различных родов войск, музыканты из военных оркестров, также была задействована и авиация.
 
За действом наблюдали около 200 тысяч зрителей. Парад обошелся бюджету примерно в 12 млн долларов на тот момент, а в пересчете на сегодняшний день его стоимость составила бы примерно 22 млн долларов.

Напомним, в феврале очередной парад провели в КНДР.

 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, парад, ВМС, Дональд Трамп, армия США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь