Полиция работает на кладбище, где похоронены жена и сын Скрипаля

Над могилой его сына правоохранители установили палатку.

Следователи полиции в британском Солсбери работают на кладбище, где похоронены жена и сын бывшего российского разведчика Сергея Скипаля, который вместе со своей дочерью был госпитализирован 5 марта в результате отравления. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно сообщению, полицейские окружили участок, где похоронены родственники Скрипаля.

Над могилой его сына правоохранители установили палатку.

Читай также: Нагнетание истерики: Лавров ответил на обвинения Москвы в отравлении Скрипаля

Как сообщает газета, следователи взяли с мест захоронения какие-то образцы.

Вместе с тем, в полиции опровергли информацию, опубликованную в некоторых СМИ, о том, что якобы была проведена эксгумация останков.

По данным правоохранителей, дочь Скрипаля за три дня до отравления посещала могилу брата.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Читай также: СМИ выдвинули новую версию отравления Скрипаля

Напомним, в декабре 2004 года Скрипаль был арестован по подозрению в работе на разведку Великобритании. Следствие выяснило, что завербован он был еще в 1995 г и передавал англичанам секретные данные, в частности о российских разведчиках, работавших в Европе под прикрытием. За это Скрипаль получил $100 тыс. В суде россиянин признал себя виновным и был приговорен к 13 годам лишения свободы. Однако отсидел только 5 лет. В 2010 г Скрипаль был помилован и обменян в числе еще двух осужденных за госизмену на группу российских разведчиков, арестованных в США. Позже он получил убежище в Британии.

По данным британских СМИ, Скрипаль после отъезда в Великобританию продолжил заниматься шпионажем.