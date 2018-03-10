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Пьяные школьницы сняли, как они жестоко бьют сверстницу

Комментариев: 7
Школьницы из Барнаула не просто жестоко избивали сверстницу, но и транслировали все это в прямом эфире.
Российские школьницу бьют одноклассницу
Российские школьницу бьют одноклассницу
скриншот

В российском Барнауле школьницы возрастом 14-15 лет на лестничной клетке жестоко избили одноклассницу. Все происходящее они снимали на мобильный телефон и транслировали в прямом эфире через социальные сети.

На видео две девушки пинают лежащую ногами по лицу, поднимают голову школьницы за волосы и со всей силой ударяют о землю. Затем одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками в голову и по верхней части туловища, плюет ей в лицо.

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Жертву также оскорбляли словесно. “Ты понимаешь, что заслужила это? Вытирайся, с*ка“, - говорит на видео нападавшая, а затем бьет по лицу.

На кадрах девушки пьют алкоголь, потому можно предположить, что несовершеннолетние к тому времени уже находились в состоянии опьянения.

Пьяные школьницы сняли на видео, как они бьют сверстницу
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На видео уже отреагировал местный Следком. Руководство алтайского СК назначило провести доследственную проверку.

“В рамках проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям лиц, участвовавших в причинении несовершеннолетней телесных повреждений, с установлением причин и условий, способствовавших этому“, — заявила помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.

Тем временем, страницы нападавших в соцсетях нашли, их уже удалили. Местные, знакомые с ситуацией, рассказали, что конфликт произошел из-за парня.

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Напомним, в ноябре 2017 года в Полтаве группа девочек-подростков избила свою сверстницу возле здания одной из школ. Также минувшей весной большой резонанс вызвал случай в Чернигове, где школьницы жестоко избили ровесницу, и подростки вокруг все это снимали на видео.
 

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Теги: школьники, школьницы, драка, дети, насилие, избиение, Россия
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Источник: altapress.ru

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Комментариев (7)
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Глод    10.03.2018, 20:06
Оценка:  -2
Глод
Такое всегда было и почти в каждой школе. Просто раньше не было высокоскоростного интернета и смартфонов, поэтому об этом не могло узнать так много людей.
Хитрый-Лис    10.03.2018, 18:57
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
СкрепППанутые.
andan    10.03.2018, 17:15
Оценка:  +1
andan
Безнаказанность порождает вседозволенность. Пока такие существа вместе со своими родителями не будут в наказание мести улицы и убирать общественные туалеты, и всё это будет освещаться в ютубе , ничего не изменится.
bolbos    10.03.2018, 17:48
Оценка:  +2
bolbos
я перефразирую, пока будет существовать это образование под условным названием "россия", это будет только развиваться
andan    10.03.2018, 17:55
Оценка:  -2
andan
К сожалению, у нас в Украине подобных особей не меньше.
bolbos    10.03.2018, 18:07
Оценка:  +2
bolbos
у нас в Украине подобные случае есть, но поверь мне, их на порядок меньше, мы не такие дикие как они. бывал я в этом образовании "россия"...
strelokc    10.03.2018, 15:57
Оценка:  +5
strelokc
Деградация.... :-(
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