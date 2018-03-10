Пьяные школьницы сняли, как они жестоко бьют сверстницу

Школьницы из Барнаула не просто жестоко избивали сверстницу, но и транслировали все это в прямом эфире.

В российском Барнауле школьницы возрастом 14-15 лет на лестничной клетке жестоко избили одноклассницу. Все происходящее они снимали на мобильный телефон и транслировали в прямом эфире через социальные сети.

На видео две девушки пинают лежащую ногами по лицу, поднимают голову школьницы за волосы и со всей силой ударяют о землю. Затем одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками в голову и по верхней части туловища, плюет ей в лицо.

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Жертву также оскорбляли словесно. “Ты понимаешь, что заслужила это? Вытирайся, с*ка“, - говорит на видео нападавшая, а затем бьет по лицу.

На кадрах девушки пьют алкоголь, потому можно предположить, что несовершеннолетние к тому времени уже находились в состоянии опьянения.

Пьяные школьницы сняли на видео, как они бьют сверстницу 0:00 / 03:07

На видео уже отреагировал местный Следком. Руководство алтайского СК назначило провести доследственную проверку.

“В рамках проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям лиц, участвовавших в причинении несовершеннолетней телесных повреждений, с установлением причин и условий, способствовавших этому“, — заявила помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.

Тем временем, страницы нападавших в соцсетях нашли, их уже удалили. Местные, знакомые с ситуацией, рассказали, что конфликт произошел из-за парня.

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Напомним, в ноябре 2017 года в Полтаве группа девочек-подростков избила свою сверстницу возле здания одной из школ. Также минувшей весной большой резонанс вызвал случай в Чернигове, где школьницы жестоко избили ровесницу, и подростки вокруг все это снимали на видео.

