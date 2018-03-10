Россия отказалась от членства в ЦЕРН
Россия отозвала свою заявку из Европейской организации по ядерным исследованиям, которую подала в 2013 году.
Россия отозвала свою заявку на членство из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
Это подтвердил представитель организации Арно Масолье, передает Deutsche Welle.
РФ будет сотрудничать с ЦЕРН и сохранит статус страны-наблюдателя. В этом статусе работают США, Япония и Индия.
Россия подала заявку на ассоциированное членство в 2013 году. Сейчас ЦЕРН сотрудничает с почти тысячей российских ученых.
По словам Масолье, Россия при желании сможет в дальнейшем вступить в организацию.
Ранее сообщалось, что Россия изучает возможности денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).