Россия отказалась от членства в ЦЕРН

Россия отозвала свою заявку из Европейской организации по ядерным исследованиям, которую подала в 2013 году.

Россия отозвала свою заявку на членство из ЦЕРН

Россия отозвала свою заявку на членство из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Это подтвердил представитель организации Арно Масолье, передает Deutsche Welle.

РФ будет сотрудничать с ЦЕРН и сохранит статус страны-наблюдателя. В этом статусе работают США, Япония и Индия.

Россия подала заявку на ассоциированное членство в 2013 году. Сейчас ЦЕРН сотрудничает с почти тысячей российских ученых.

По словам Масолье, Россия при желании сможет в дальнейшем вступить в организацию.

Ранее сообщалось, что Россия изучает возможности денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).