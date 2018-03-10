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В Италии украинский военный "напал" на российского ведущего

Комментариев: 13
В Вероне боец ВСУ Валерий Ананьев плюнул в российского ведущего Артема Шейнина. Тот побоялся лезть в драку и ушел .
Ананьев случайно встретил Шейнина в Вероне
Ананьев случайно встретил Шейнина в Вероне
facebook.com/id.ananiev

Военнослужащий украинской армии Валерий Ананьев заявил, что в Италии напал на ведущего программы Время покажет на Первом канале Артема Шейнина.

Как рассказал Ананьев в своем Facebook, он увидел Шейнина с женой в аптеке в Вероне. Дождавшись, когда тот с супругой выйдут на улицу, Ананьев подошел и спросил по-русски: “Здравствуйте! А вы российский журналист?“ Тот с улыбкой ответил “да“. Ананьев после этого сказал: “С*ка, были бы в другом месте, я бы тебе, падла, глаза вырвал“.

Ананьев провоцировал Шейнина на конфликт и даже плюнул оппоненту в лицо. Свой поступок украинский военнослужащий объяснил тем, что Шейнин - российский пропагандист,  поддерживает агрессию россиян на Донбассе.

Шейнин заявил, что он действительно верит, в то что говорит по телевизору. “Я только что чуть не убил это существо в центре Вероны. Уверен, он меня запомнит. И надеюсь, что судьба нас еще сведет в безлюдном месте“, — написал боец ВСУ.

Ананьев о стычке с Шейниным
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Сам Шейнин впоследствии рассказал, что в Вероне на улице к нему подошел “какой-то не совсем уравновешенный, видимо, психически человек“.

“Сказал мне, что если бы мы были в другом месте, он бы меня убил. На что я ответил: “Ну так мы же не в другом месте“. После чего человек начал плеваться, на этом весь его “героизм“ закончился. Я развернулся и ушел“, — сказал он.

Шейнин - известный украинофоб
Шейнин - известный украинофоб

Ведущий считает, что это была не спонтанная ссора, а “хорошо продуманная провокация“ Ананьева и его товарищей.

Шейнин неоднократно выступал с антиукраинскими заявлениями, а в октябре 2016 года во время выпуска Время покаже», посвященного гибели боевика Моторола, он заявил в эфире, что убивал во время военной службы в Афганистане.

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Теги: Италия, военные, ведущий, пропаганда, Россия
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Комментариев (14)
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Доктор__Зло    10.03.2018, 23:35
Оценка:  +1
Доктор__Зло
Обплеваное гавно пыталось оправдаться перед своим стадом лучше бы сдачи дал.
YJIiTkA    10.03.2018, 23:05
Оценка:  0
YJIiTkA
теперь всушника посадят)) всушник спалился,смотрит кремлевские новости.
Вин_тиК    10.03.2018, 21:13
Оценка:  0
Вин_тиК
Валерий Верблюд Ананьев
Реально присоединяюсь к комменту ниже, не смотрю российское ТВ и не знаю этого Шейнина. Этот Ананьев же, явно, или скрытый сепаратист, или скрытый педераст, поскольку узнал на улице совершенно незнакомого человека!
genasgv67    10.03.2018, 23:16
Оценка:  +2
genasgv67
педераст тебя родил
Доктор__Зло    10.03.2018, 23:32
Оценка:  +1
Доктор__Зло
Скрытый :-)
Глод    10.03.2018, 17:19
Оценка:  +9
Глод
Ананьев смотрит Первый канал? Я, например, вообще не знаю, кто такой Артем Шейнин.
Radze91    10.03.2018, 23:17
Оценка:  0
Radze91
ютуб , не слышали?
Splash_in_water    10.03.2018, 17:10
Оценка:  0
Splash_in_water
Цікаво, чи прошла вже у цієї россійської потвори діарея. Чи може він у прямому ефірі буде не тільки словесні фекалії розкидувати але і фізичні.
Почемучка33    10.03.2018, 16:37
Оценка:  -9
Почемучка33
Плюнул-это героизм.
YJIiTkA    10.03.2018, 23:06
Оценка:  +3
YJIiTkA
на больше он не способен/, была бы балаклава,тогда больше смелости было бы) но в Европе нельзя ходить/, там же цивилизованный мир.
Доктор__Зло    10.03.2018, 23:40
Оценка:  0
Доктор__Зло
Да обблеваный щенок стер вафлю рукой сцыкливо ушел. Любой уважающий себя мужик за плевок дал бы в рожу не раздумывая а это дерьмо только на родине такое смелое :-) теперь он опущеный по всем канонам.
sharry61    10.03.2018, 16:09
Оценка:  -1
sharry61
Плюнуть в лицо-это будет похуже удара кулаком...,поделом.
Sinobi-life    10.03.2018, 15:53
Оценка:  +5
Sinobi-life
Короче,Шейнин как и все сколенвставшие попросту обделался и засунул свой язык себе в ...,это только толпой в студии они херои!!!
YJIiTkA    10.03.2018, 23:07
Оценка:  +2
YJIiTkA
кулаками машут только слабаки/,а харькают верблюды)) выбор за тобой кто ты
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