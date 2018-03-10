В Италии украинский военный "напал" на российского ведущего

В Вероне боец ВСУ Валерий Ананьев плюнул в российского ведущего Артема Шейнина. Тот побоялся лезть в драку и ушел .

Военнослужащий украинской армии Валерий Ананьев заявил, что в Италии напал на ведущего программы Время покажет на Первом канале Артема Шейнина.

Как рассказал Ананьев в своем Facebook, он увидел Шейнина с женой в аптеке в Вероне. Дождавшись, когда тот с супругой выйдут на улицу, Ананьев подошел и спросил по-русски: “Здравствуйте! А вы российский журналист?“ Тот с улыбкой ответил “да“. Ананьев после этого сказал: “С*ка, были бы в другом месте, я бы тебе, падла, глаза вырвал“.

Ананьев провоцировал Шейнина на конфликт и даже плюнул оппоненту в лицо. Свой поступок украинский военнослужащий объяснил тем, что Шейнин - российский пропагандист, поддерживает агрессию россиян на Донбассе.

Шейнин заявил, что он действительно верит, в то что говорит по телевизору. “Я только что чуть не убил это существо в центре Вероны. Уверен, он меня запомнит. И надеюсь, что судьба нас еще сведет в безлюдном месте“, — написал боец ВСУ.

Ананьев о стычке с Шейниным 0:00 / 21:58

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Сам Шейнин впоследствии рассказал, что в Вероне на улице к нему подошел “какой-то не совсем уравновешенный, видимо, психически человек“.

“Сказал мне, что если бы мы были в другом месте, он бы меня убил. На что я ответил: “Ну так мы же не в другом месте“. После чего человек начал плеваться, на этом весь его “героизм“ закончился. Я развернулся и ушел“, — сказал он.

Шейнин - известный украинофоб

Ведущий считает, что это была не спонтанная ссора, а “хорошо продуманная провокация“ Ананьева и его товарищей.

Шейнин неоднократно выступал с антиукраинскими заявлениями, а в октябре 2016 года во время выпуска Время покаже», посвященного гибели боевика Моторола, он заявил в эфире, что убивал во время военной службы в Афганистане.