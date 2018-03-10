Украинская молодежь потеряна для РФ - Волкер

Волкер считает, что в случае, если Россия хочет достичь целей относительно влияния и приближения Украины к себе, "то начинать следует с вывода войск из Восточной Украины".

Россия хотела бы видеть в Украине пророссийское правительство и восстановить то, что она называет “нормальной ситуацией“, но получила обратное. Об этом заявил специальный представитель США Курт Волкер на Брюссельском форуме в субботу, 10 марта, сообщает Радио Свобода.

По словам Волкера, все изменило нападение на Украину, аннексия Крыма и оккупация украинского востока, которая на сегодняшний день продолжается.

Таким образом, как подчеркнул Волкер, Россия получила “более объединенную, более националистическую и ориентированную на Запад и антироссийскую Украину“.

По мнению спецпредставителя США, эта тенденция “углубляется с каждым днем“, а молодое поколение украинцев, для России потеряно окончательно, поскольку они “воспринимают ее как агрессора и оккупанта“.

Волкер добавил, что в случае, если Россия хочет достичь целей относительно влияния и приближения Украины к себе, “то начинать следует с вывода войск из Восточной Украины“.

Ранее Волкер заявил, что Россия не выполняет положения Минских договоренностей.