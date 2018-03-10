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Путин о детях-жертвах химатак в Сирии: Скучно, девочки

Комментариев: 8
Путин в ответ на обвинения в убийстве детей вспомнил города, которые "сровняла с землей" международная коалиция.
Убитого в Сирии ребенка поливают водой после газовой атаки
Убитого в Сирии ребенка поливают водой после газовой атаки
EPA/UPG

Президент России Владимир Путин признал, что в результате бомбардировок Сирии гибнут мирные жители, но не видит в этом преступления. Такое заявление Путин сделал в интервью американскому телеканалу NBC, текст которого опубликован на официальном сайте Кремля.

Во время обсуждения химического оружия, которое со слов Путина “давно“в Сирии уничтожили, Путин сказал, что эта тема используется как предлог для консолидации усилий в борьбе с нынешним президентом Сирии Башаром Асадом.

“Нам это все хорошо известно, понятно и даже неинтересно. Так и хочется сказать: скучно, девочки“, -заявил российский лидер.

На это журналист напомнил лидеру РФ о жертвах химоружия, и спросил Путина: “Тела детей, погибших от зарина, – вы хотите сказать по этому поводу “скучно“?

Президент РФ овтетил, что считает это результатом деятельности “преступников, криминальных элементов и радикальных элементов“ – террористов, которые совершают эти убийства, для того чтобы обвинить в этом Асада.

“А ООН пришла к другим выводам. Они провели вскрытие тел погибших детей, и ваш министр иностранных дел говорит, что все это было придумано. Вы тоже считаете, что все это было придумано?“, - парировал собеседник Путина.

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Путин ответил “конечно“, поскольку якобы не было серьезного расследования.

Келли: И не было мертвых тел?

Путин: Может быть, мертвые тела и были, что случается на войне. Вы посмотрите, как брали Мосул – сровняли все с землей там. А посмотрите, как брали Ракку – до сих пор из руин еще не достали тела и не похоронили. Вам не хочется об этом вспомнить?

Напомним, в ходе последней атаки на Восточную Гуту ООН зафиксировала гибель более 800 гражданских, в том числе 180 детей. Также в Восточной Гуте нашли следы химического оружия. Москва и Анкара отрицают использование химоружия.

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Теги: Путин, Сирия, дети, химическое оружие, война в Сирии, жертвы войны
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Комментариев (8)
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Splash_in_water    10.03.2018, 19:27
Оценка:  +1
Splash_in_water
Педофіл та діти - вічна тема россійського збочення.
bolbos    10.03.2018, 18:48
Оценка:  +1
bolbos
такой впечатление, что этот окурок делает все чтоб мир ненавидел росию и росиан - видишь росианена плюнь в морду
colavova    10.03.2018, 21:59
Оценка:  0
colavova
и с левой - по роже!
z-u-b    10.03.2018, 17:39
Оценка:  +9
z-u-b
пуйло,если тебе скучно,пойди шлепни своих детей
сергей11    10.03.2018, 18:20
Оценка:  +2
сергей11
Так он и убивает чужих детей, чтобы свои нежились по Биаррицам..
Ruspidor    10.03.2018, 17:35
Оценка:  +8
Ruspidor
А что вы хотели? "Их там вынудило"... Что бы они ни сделали, они всегда скажут, что вы их вынудили, а значит и виноваты...
colavova    10.03.2018, 22:02
Оценка:  0
colavova
по-руцки - принуждение к миру, твою мать
сергей11    10.03.2018, 17:12
Оценка:  +9
сергей11
Ничего, кроме брезгливости..
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