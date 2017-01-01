В Германии хакеры украли документы по Украине-ЕС

Атаковавшие серверы федерального правительства Германии хакеры похитили документы по переговорам Евросоюза с Украиной и Беларусью. Первым похитили материал по Brexit.

Группа хакеров, совершившая кибератаку на серверы немецкого правительства, украли документы по переговорам ЕС с Украиной, Беларусью, а также запись переговоров по Brexit. Как сообщает Spiegel Online, в результате атак хакерами было похищено шесть файлов.

Первым похитили материал по Brexit. Атаковали серверы с документами по Украине и Беларуси уже под контролем правоохранителей, которые специально не блокировали доступ - там не было секретных сведений.

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Ранее в официальный представитель МВД Германии Йоханнес Димрот заявил, что кибератака на серверы немецкого правительства была предотвращена сразу же после ее обнаружения.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, стояли ли за этой кибератакой российские власти. Димрот пояснил, что сейчас власти ФРГ пытаются выяснить, как информация о кибератаке просочилась в СМИ.

Напомним, 28 февраля немецкие СМИ сообщили, что серверы МИД и Минобороны Германии атаковала хакерская группа APT28, которую обычно связывают с Россией.

Эксперты связывают APT28 с Россией, но однозначных доказательств "российского следа", как и в основном в случае кибератак, пока нет. Хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears, осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран.