Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Германии хакеры украли документы по Украине-ЕС

Комментариев: 0
Атаковавшие серверы федерального правительства Германии хакеры похитили документы по переговорам Евросоюза с Украиной и Беларусью. Первым похитили материал по Brexit.
Хакеры совершили атаку на немецкие правительственные сайты
Хакеры совершили атаку на немецкие правительственные сайты
spiegel.de

Группа хакеров, совершившая кибератаку на серверы немецкого правительства, украли документы по переговорам ЕС с Украиной, Беларусью, а также запись переговоров по Brexit. Как сообщает Spiegel Online, в результате атак хакерами было похищено шесть файлов.

Первым похитили материал по Brexit. Атаковали серверы с документами по Украине и Беларуси уже под контролем правоохранителей, которые специально не блокировали доступ - там не было секретных сведений.

Читай также: Хакеры установили новый рекорд по мощности кибератаки

Ранее в официальный представитель МВД Германии Йоханнес Димрот заявил, что кибератака на серверы немецкого правительства была предотвращена сразу же после ее обнаружения.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, стояли ли за этой кибератакой российские власти. Димрот пояснил, что сейчас власти ФРГ пытаются выяснить, как информация о кибератаке просочилась в СМИ.

Напомним, 28 февраля немецкие СМИ сообщили, что серверы МИД и Минобороны Германии атаковала хакерская группа APT28, которую обычно связывают с Россией.

Эксперты связывают APT28 с Россией, но однозначных доказательств "российского следа", как и в основном в случае кибератак, пока нет. Хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears, осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран. 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Украина-ЕС, хакеры, Евросоюз, Германия, хакер, киберпреступность, кибератака, хакерская атака
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь