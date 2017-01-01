В Греции задержали двух немецких журналистов

Репортеры NDR собирали информацию о беженцах на границе Греции и Турции. Их допрашивает греческая прокуратура в связи с проникновением на закрытую территорию.

В Греции задержаны два сотрудника немецкой общественно-правовой медиакомпании NDR. Журналисты собирали информацию на границе с Турцией и "по ошибке оказались в запретной зоне военного назначения", - сообщает NDR в субботу, 10 марта. В связи с проникновением на закрытую территорию репортеры доставлены на допрос в прокуратуру города Орестиада, расположенного на востоке Греции.

Журналисты были задержаны накануне в небольшом городе Дидимотихон неподалеку от реки Марица, по которой проходит греческо-турецкая граница. В МИД Германии сообщили, что корреспонденты получают необходимую консульскую помощь.

По информации посольства ФРГ в Афинах и местных властей, такие инциденты здесь не редкость. Как пояснили в NDR, "по всей очевидности, запретная зона не окружена забором и оборудована недостаточным количеством указателей, вследствие чего здесь могут заблудиться даже местные жители".

Задержаны были 31-летний журналист и его 33-летняя коллега. Они собирали информацию о беженцах для нового молодежного формата strg_F, запущенного редакцией телепрограммы Panorama. В микроблоге проекта в Twitter сообщается, что репортеры "чувствуют себя хорошо".

Ранее стамбульский суд приговорил 25 журналистов к различным срокам заключения за причастность к движению проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году. К

Источник: Русская служба DW

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