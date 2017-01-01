В Каталонии отложили избрание лидера

Верховный суд Испании отказался освободить из тюрьмы Жорди Санчеса - каталонского лидера сепаратистского блока, которого выдвинули на должность главы правительства.

Парламент Каталонии отложил на неопределенный срок голосование за нового главу правительства автономии. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, такое решение было принято после того, как Верховный суд Испании отказался освободить из тюрьмы Жорди Санчеса - каталонского лидера сепаратистского блока, кандидатуру которого выдвинули на должность главы правительства.

Он находится под стражей с октября 2017 года, ему предъявлены обвинения в сепаратизме.

Также сказано, что спикер каталонского парламента Рожер Торрен сообщил, что голосование за нового главу правительства откладывается на неопределенный срок, а сепаратистские партии обжалуют решение Верховного суда в Европейском суде по правам человека.

Ранее экс-глава женералитета Карлес Пучдемон отказался руководить правительством Каталонии в пользу Санчеса.

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