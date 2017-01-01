При нападении на базу в Афганистане погибли 20 военных

По меньшей мере 15 силовиков погибли в провинции Фарах на западе Афганистана в результате нападения, которое боевики совершили 10 марта.

В провинции Фарах на западе Афганистана боевики Талибана совершили нападение на сотрудников сил безопасности, в результате атаки погибли по меньшей мере 20 силовиков. Об этом сообщает Tolo News в субботу, 10 марта.

Согласно сообщению местных чиновников, талибы совершили нападение на военную базу в провинции около 2.00 ночи.

Отмечается, что двое сотрудников афганских сил безопасности захвачены в плен. Помимо этого, боевики захватили большое количество оружия.

Военные во время нападения уничтожили 12 талибов. Позже представитель талибов Забигулла Муджахид сообщил, что ответственность за нападение берет на себя группировка Талибан.

В расположенной вдоль границы с Ираном провинция Фарах в течение последних недель произошло несколько интенсивных атак талибов. Правительство Афганистана развернул сотни дополнительных военных в провинции, чтобы помешать наступлению Талибана.

Ранее в Афганистане боевики Талибана напали на четыре контрольные посты полиции и армии – погибли 17 силовиков. Нападения произошли в провинции Тахар на севере страны.

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