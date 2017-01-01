Протестующие, вышедшие на демонстрацию, выступают за сохранение восьмой поправки конституции страны, которая практически полностью запрещает аборты.

В столице Ирландии Дублине десятки тысяч человек 10 марта приняли участие в Марше жизни, протестуя против абортов, пишет The Irish Times.

Отмечается, что в конце мая в стране должен состояться референдум по вопросу о легализации абортов. У граждан спросят, хотят ли они сохранить восьмую поправку конституции Ирландии о запрете абортов или же отменить ее, дав парламенту полномочия для разработки законодательства в сфере абортов.

Демонстранты, вышедшие на марш, выступают за сохранение восьмой поправки в силе.

Представительница кампании Save the Eighth (Сохрани восьмую), выступая перед протестующими, заявила, что у сторонников движения осталось десять недель, чтобы убедить ирландцев проголосовать против отмены поправки.

Восьмая поправка была принята на референдуме в 1983 году. Она гласит о равнозначности жизней матери и плода и запрещает аборты практически во всех обстоятельствах.

Cмотрите фотогалерею: В Ирландии массово протестовали против абортов

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