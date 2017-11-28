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Трамп заявил, что верит обещаниям КНДР

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Американский лидер отметил, что Северная Корея не проводила ракетных испытаний с конца ноября 2017 года и пообещала не делать этого во время переговоров.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что Северная Корея обещала не проводить ракетных испытаний во время переговоров между двумя странами.

"Северная Корея не проводила ракетных испытаний с 28 ноября 2017 года и пообещала не делать этого в период проведения наших встреч. Я верю, что они будут соблюдать это обязательство!", - написал американский лидер.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США провести личную встречу и Трамп согласился. Переговоры планируют провести до конца мая.

Позже американский лидер подтвердил информацию о встрече однако отметил, что санкции против Северной Кореи будут сохранены до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о денуклеаризации полуострова.

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Теги: США, Северная Корея, переговоры, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, ядерное испытание
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Источник: korrespondent.net

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