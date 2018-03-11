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В РФ заявили об успешном испытании ракеты Кинжал

Комментариев: 1
Высокоточный авиационный ракетный комплекс Кинжал предназначен для уничтожения наземных и морских целей и не имеет аналогов в мире, подчеркнули в Минобороны России.

Экипаж МиГ-31 российских воздушно-космических сил выполнил успешный учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса Кинжал, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что запуск прошел штатно и ракета поразила заданную цель на полигоне.

В заявлении российского оборонного ведомства подчеркивается, что по итогам пуска удалось подтвердить тактико-технические характеристики и временные показатели Кинжала. Также утверждается, что комплекс не имеет аналогов в мире.

Напомним, о новой гиперзвуковой ракете впервые рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он отметил, что новое оружие гарантирует преодоление всех существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны и способно доставлять к цели ядерные и обычные боезаряды.

Россия запустила в производство гиперзвуковую ракету - СМИ

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Теги: Россия, Минобороны, ракета, видео, оружие, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rodrigos    11.03.2018, 01:39
Оценка:  +4
Rodrigos
А драги там не поворовали? У кинжале?
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