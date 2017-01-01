Путин о химатаках в Сирии: Скучно, девочки
Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что власти Сирии давно уничтожили химическое оружие и информация о его использовании против мирных жителей является ложной. Расшифровку интервью опубликовали на сайте Кремля 10 марта.
По словам российского лидера, тела детей, якобы погибших от зарина – результат деятельности террористов, "которые совершают эти преступления, для того чтобы обвинить в этом президента (Сирии Башара) Асада".
На утверждение журналистки, что ООН пришла к другим выводам после вскрытия тел погибших детей Путин ответил, что абсолютно уверен в ложности данной информации, так как "там не было никакого серьёзного расследования".
"Послушайте, для того чтобы быть уверенным в этом, нужно провести тщательное расследование с выездом на место, со сбором доказательств. Ничего этого сделано не было. Давайте сделаем", – заявил президент РФ и добавил, что Москва "выступает за полноценное расследование".
США: Россия отвечает за жертв химатак в Сирии
Ранее сообщалось, что в конце февраля в Восточной Гуте около 18 человек поступили в больницу с симптомами отравления хлором, а один ребенок погиб от удушья. В России применение сирийскими властями химоружия против мирного населения назвали "пошлым фарсом".
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