Путин о химатаках в Сирии: Скучно, девочки

Российский лидер считает фейком использование химического оружия в Сирии против мирного населения и настаивает на полном расследовании этой информации.

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что власти Сирии давно уничтожили химическое оружие и информация о его использовании против мирных жителей является ложной. Расшифровку интервью опубликовали на сайте Кремля 10 марта.

"Во-первых, правительство Сирии давно уничтожило химическое оружие. Во-вторых, мы знаем о планах боевиков инсценировать применение химического оружия со стороны сирийской армии. А в-третьих, это всё попытки, которые неоднократно в недалёком прошлом имели место, эти обвинения, использование этого как предлог для консолидации усилий в борьбе с Асадом. Нам это всё хорошо известно, понятно и даже неинтересно. Так и хочется сказать: скучно, девочки", – ответил Путин на вопрос о химических атаках в Сирии.

По словам российского лидера, тела детей, якобы погибших от зарина – результат деятельности террористов, "которые совершают эти преступления, для того чтобы обвинить в этом президента (Сирии Башара) Асада".

На утверждение журналистки, что ООН пришла к другим выводам после вскрытия тел погибших детей Путин ответил, что абсолютно уверен в ложности данной информации, так как "там не было никакого серьёзного расследования".

"Послушайте, для того чтобы быть уверенным в этом, нужно провести тщательное расследование с выездом на место, со сбором доказательств. Ничего этого сделано не было. Давайте сделаем", – заявил президент РФ и добавил, что Москва "выступает за полноценное расследование".

США: Россия отвечает за жертв химатак в Сирии

Ранее сообщалось, что в конце февраля в Восточной Гуте около 18 человек поступили в больницу с симптомами отравления хлором, а один ребенок погиб от удушья. В России применение сирийскими властями химоружия против мирного населения назвали "пошлым фарсом".

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