Трамп уверен в большом успехе переговоров с КНДР

Американский лидер ожидает прекращения ядерных испытаний на время диалога с Северной Кореей. Он предсказал огромный успех будущей встрече.

Президент США Дональд Трамп ожидает огромного успеха в переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, я думаю, что нас ждет огромный успех. Я думаю, что это будет что-то очень успешное. У нас большая поддержка. Поэтому, я думаю, что с Северной Корей все будет очень хорошо", - отметил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о прогнозах переговоров с КНДР.

Он также напомнил, что ожидает прекращения ядерных испытаний на время переговоров и отметил, что Северная Корея рассматривает возможность денуклеаризации.

"Так что все будет здорово", - подытожил американский лидер.

Напомним, лидер КНДР предложил президенту США провести личную встречу и Трамп согласился. Переговоры планируют провести до конца мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.

Трамп заявил, что верит обещаниям КНДР

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