Трамп уверен в большом успехе переговоров с КНДР
Американский лидер ожидает прекращения ядерных испытаний на время диалога с Северной Кореей. Он предсказал огромный успех будущей встрече.
Президент США Дональд Трамп ожидает огромного успеха в переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает РИА Новости.
"Я думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, я думаю, что нас ждет огромный успех. Я думаю, что это будет что-то очень успешное. У нас большая поддержка. Поэтому, я думаю, что с Северной Корей все будет очень хорошо", - отметил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о прогнозах переговоров с КНДР.
Он также напомнил, что ожидает прекращения ядерных испытаний на время переговоров и отметил, что Северная Корея рассматривает возможность денуклеаризации.
"Так что все будет здорово", - подытожил американский лидер.
Напомним, лидер КНДР предложил президенту США провести личную встречу и Трамп согласился. Переговоры планируют провести до конца мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.
Трамп заявил, что верит обещаниям КНДР
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