Путин: США финансировали госпереворот в Украине

Российский лидер заявил, что Штаты способствовали государственному перевороту в Украине и публично признали, что истратили на это миллиарды долларов.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил в интервью американскому телеканалу NBC, что на данный момент Москва и Вашингтон не являются союзниками и настроены враждебно друг к другу. Расшифровку интервью опубликовали на сайте Кремля 10 марта.

На вопрос журналистки, согласен ли Путин, что Россия и США сейчас не союзники, он с сожалением подтвердил это.

"К сожалению, нет. Но не мы же записали вас во враги. Вы приняли решение на уровне парламента, на уровне Конгресса, записали Россию в число врагов. Зачем вы это сделали? Мы, что ли, ввели санкции в отношении Соединённых Штатов? Это США ввели санкции в отношении нас", - подчеркнул российский лидер.

Также он указал, что не знает, зачем Штаты ввели антироссийские санкции и задал встречный вопрос про Украину и американские ракеты на границе.

"А зачем вы способствовали государственному перевороту в Украине? Ну зачем вы это сделали? Вы прямо, публично признали, что истратили на это миллиарды долларов. Публично же ваши официальные лица об этом сказали. Зачем поддерживать госперевороты, вооружённую борьбу на территории других стран? Зачем вы поставили ракетные системы вдоль наших границ?" - сказал президент РФ.

Путин также добавил, что США и России нужно "спокойно поговорить и разобраться".

Ранее президент России заявил, что нынешний уровень двусторонних отношений РФ и США не может вызывать удовлетворения.

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