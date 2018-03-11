Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Путин: США финансировали госпереворот в Украине

Комментариев: 3
Российский лидер заявил, что Штаты способствовали государственному перевороту в Украине и публично признали, что истратили на это миллиарды долларов.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подтвердил в интервью американскому телеканалу NBC, что на данный момент Москва и Вашингтон не являются союзниками и настроены враждебно друг к другу. Расшифровку интервью опубликовали на сайте Кремля 10 марта.

На вопрос журналистки, согласен ли Путин, что Россия и США сейчас не союзники, он с сожалением подтвердил это.

"К сожалению, нет. Но не мы же записали вас во враги. Вы приняли решение на уровне парламента, на уровне Конгресса, записали Россию в число врагов. Зачем вы это сделали? Мы, что ли, ввели санкции в отношении Соединённых Штатов? Это США ввели санкции в отношении нас", - подчеркнул российский лидер.

Также он указал, что не знает, зачем Штаты ввели антироссийские санкции и задал встречный вопрос про Украину и американские ракеты на границе.

"А зачем вы способствовали государственному перевороту в Украине? Ну зачем вы это сделали? Вы прямо, публично признали, что истратили на это миллиарды долларов. Публично же ваши официальные лица об этом сказали. Зачем поддерживать госперевороты, вооружённую борьбу на территории других стран? Зачем вы поставили ракетные системы вдоль наших границ?" - сказал президент РФ.

Путин также добавил, что США и России нужно "спокойно поговорить и разобраться".

Ранее президент России заявил, что нынешний уровень двусторонних отношений РФ и США не может вызывать удовлетворения.

Россия признала Евромайдан госпереворотом

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, Россия-США, США, Путин, интервью, санкции, Госпереворот
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ata-man    11.03.2018, 07:08
Оценка:  -2
ata-man
Противостояние США(ФРС(Бруклин((№770 ………))) и российской власти – это "борьба нанайских мальчиков".
Многоточия проставил, так как подлюки блокируют.
А некоторым рекомендую, прежде чем выражать свое несогласие, посмотреть в несколько минут видео под названием "борьба нанайских мальчиков".
ata-man    11.03.2018, 07:11
Оценка:  -2
ata-man
В.М.Чорновіл вживав терміни: "кишенькова партія"; "кишенькова опозиція". Влада створює їх щоб робити маніпуляції. Така "технологія" стара, як Світ.
Так ось США (ФРС) зробили із Росії "кишенькового противника". Тільки невігласи цього не бачать.
DontHurt    11.03.2018, 07:43
Оценка:  0
DontHurt
Внешняя политика простого американца не интересует. Если, конечно, гробы в страну не едут. Может быть раньше. Так что "корманный враг" им не упёрся. Но "элиты" отправляющие свои семьи и активы на Запад, конечно, устраивают полностью. У них свои заморочки, а "враг" - это для стран (пост?)совка.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь