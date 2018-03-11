В Восточной Гуте погибли свыше тысячи человек

За три недели мощных авиаударов и артобстрелов со стороны сирийских правительственных сил и их союзников в регионе вблизи Дамаска лишились жизни более 200 детей.

За время наступления сирийских правительственных войск на Восточную Гуту - контролируемый повстанцами пригород Дамаска, начавшегося в середине февраля этого года, там погибли свыше тысячи мирных жителей, в том числе минимум 215 детей.

Об этом в субботу, 10 марта, сообщил базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

Кроме того, по его данным, не менее 17 человек лишились жизни под руинами домов в городе Дума на юго-западе страны. Еще шестеро жертв - в Харасте-эль-Басале и Ирбине.

Как отмечает гуманитарная организация Белые каски, впервые в Сирии погибла женщина-волонтер. Это произошло во время авиаудара в провинции Идлиб.

С 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся на осадном положении, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству.

Напомним, в середине февраля 2018 года армия президента Сирии Башара Асада начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе.

Ранее сообщалось, что в результате ударов по Восточной Гуте погибли 800 мирных жителей.

Источник: Русская служба DW

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