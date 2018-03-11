В Восточной Гуте погибли свыше тысячи человек
За время наступления сирийских правительственных войск на Восточную Гуту - контролируемый повстанцами пригород Дамаска, начавшегося в середине февраля этого года, там погибли свыше тысячи мирных жителей, в том числе минимум 215 детей.
Кроме того, по его данным, не менее 17 человек лишились жизни под руинами домов в городе Дума на юго-западе страны. Еще шестеро жертв - в Харасте-эль-Басале и Ирбине.
Как отмечает гуманитарная организация Белые каски, впервые в Сирии погибла женщина-волонтер. Это произошло во время авиаудара в провинции Идлиб.
С 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся на осадном положении, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству.
Напомним, в середине февраля 2018 года армия президента Сирии Башара Асада начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе.
Ранее сообщалось, что в результате ударов по Восточной Гуте погибли 800 мирных жителей.
Источник: Русская служба DW
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