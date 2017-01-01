Британия обсудит в НАТО отравление Скрипаля - СМИ

Великобритания планирует обсудить с союзниками по Североатлантическому альянсу ситуацию с отравлением бывшего полковника ГРУ и его дочери.

Полиция оцепила место, где обнаружили Скрипаля и его дочь

Великобритания намерена обсудить дело об отравлении в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля со своими союзниками по блоку НАТО, пишет Independent со ссылкой на парламентского заместителя министра обороны Тобиаса Эллвуда.

"Нам не стоит опережать самих себя, но мы должны дать полноценный ответ, и это то, что мы будем обсуждать с нашими партнерами по НАТО", - заявил Элвуд.

По данным издания, Элвуда поддерживает министр безопасности Британии Бен Уоллес, который уже упоминал о неких "могущественных союзниках" страны и о готовности Лондона отреагировать "со всей мощью".

Напомним, 5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ.

По делу Скрипаля установили более 200 свидетелей

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