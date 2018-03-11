В Китае заявили, что смогут себя защитить в торговой войне с США

Торговая война между двумя странами закончится катастрофой для всей мировой экономики. Однако, Пекин готов принять меры ради зашиты собственных интересов.

В Китае не будут инициировать торговую войну с США, но смогут защитить свои интересы и ответить на любые вызовы. Об этом на пресс-конференции в воскресенье, 11 марта, заявил глава министерства коммерции КНР Чжун Шань, сообщает РИА Новости.

Он также предупредил о последствиях для всего мира, если торговая война все-таки начнется.

"Я бы хотел отметить, что победителей в торговых войнах нет, а если она возникнет (между США и Китаем – ред.), то это будет настоящей катастрофой не только для двух стран, но и для всей мировой экономики. Пекин не желает начала торговой войны и не может быть ее инициатором, однако мы в состоянии ответить на любой вызов и защитить интересы своей страны и нашего народа", — сказал министр.

Он добавил, что Китай и США активно начали развивать свои торгово-экономические отношения 40 лет назад, за это время масштабы взаимной торговли выросли в 232 раза, взаимные инвестиции уже превысили 230 миллиардов долларов. Чжун Шань отметил, что потенциал сотрудничества двух стран довольно большой, и, конечно, при таких показателях невозможно избежать возникновения некоторых проблем.

По словам министра, вопрос о том, возможна ли торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира беспокоит всех, именно поэтому "обе стороны должны предпринимать совместные усилия для укрепления сотрудничества".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, которые наносят вред как другим странам, так и самим США. В минкоммерции Китая заявили о намерении предпринять соответствующие меры для защиты своих прав и интересов.

В ЕС также пригрозили ответными мерами на пошлины США.

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