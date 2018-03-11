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"Люди задыхаются": из-за свалки в Подмосковье режим ЧС

Комментариев: 7
Ситуация с запахами настолько критическая, что местные жители штурмовали ОМОН, который охраняет полигон.
Волоколамск - город мусорной славы
Волоколамск - город мусорной славы

В Волоколамском районе Московской области РФ уже неделю не прекращаются акции протеста в связи с критической ситуацией на местном мусорном полигоне. Жители жалуются на сильный запах, они вынуждены носить маски.

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“Люди задыхаются от отвратительного запаха, особенно по ночам, моя 14-летняя дочь покрылась аллергическими высыпаниями, у нее головная боль, тошнота и рвота“, — рассказала РБК местный житель, предприниматель Елена Устинова.

Вонь резко усилилась с 22 февраля. 3 марта жители Волоколамска вышли на первый массовый митинг с требованием немедленно закрыть Ядрово. В акции участвовали 5 тыс. человек — четверть всего населения города. Возмущенные граждане держали плакаты “Волоколамск — город мусорной славы“, “Не хочу умирать от Ядрово“.

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С 7 марта в этом районе введен режим ЧС, хотя местные власти утверждают, что предельно допустимые концентрации опасных веществ не превышены, и опасности для жителей нет.

Губернатор Подмосковья поручил решить проблему неприятных запахов в течение трех месяцев.

Попиариться на этой теме решила и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, которая приехала на митинг в Волоколамск, чтобы “поговорить с местными жителями, придать огласке экологическое бедствие и повлиять на ситуацию по мере своих возможностей“. В соцсетях пишут, что Собчак выиграть выборы свалка не поможет, однако местные жители рады любой огласке, поскольку федеральные СМИ эту тему игнорируют.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, как митингующие в Волоколамске попытались штурмом взять территорию свалки под крики “позор мусорам“. Администрацию полигона охраняют спецподразделения полиции в полном обмундировании.

В Волоколамске штурмуют свалку
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С другой стороны конфликта сообщают, что во время пикетирования полигона полицейские разворачивали мусоровозы обратно на Москву, и некоторые скидывали мусор прямо возле дорог, рассказал РБК Максим Конопко из ООО Ядрово.

В Украине тарифы на вывоз мусора хотят поднять в два раза. Также хотят поднять штрафы для мусорящих на дороге водителей, хотя непонятно, кто это будет контролировать.

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Теги: Россия, протесты, свалка, мусор
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Комментариев (7)
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Opppppz    11.03.2018, 14:11
Оценка:  +3
Opppppz
В мусоре нашли визитку Яроша. Есть подозрения, что это львовский мусор.
BROKER666    11.03.2018, 14:05
Оценка:  +1
BROKER666
слава великому и ДУХовному скрепу...
Ярослав    11.03.2018, 13:56
Оценка:  +4
Ярослав
Это же русЦкий дух так пахнет! ОМОНовцы им сейчас дубинками под хвост надают, и суд каждого обязует забрать домой себе мешок этих духовных скреп, чтобы утилизировали сами, если не нравится свалка!!!!!!!!
Mpa3b    11.03.2018, 13:54
Оценка:  +2
Mpa3b
Везде бы по РФ такие ями
rashensvoloch    11.03.2018, 13:37
Оценка:  +7
rashensvoloch
Поскулять та розповзуться кожен до своєї зомбоскриньки.
doc1    11.03.2018, 11:39
Оценка:  +10
doc1
кацапы - то не люди !
krolikoff_net    11.03.2018, 11:33
Оценка:  +15
krolikoff_net
Это запах очередных выборов дарагого вождя племени. Местным давно пора привыкнуть.
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