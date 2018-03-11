"Люди задыхаются": из-за свалки в Подмосковье режим ЧС

Ситуация с запахами настолько критическая, что местные жители штурмовали ОМОН, который охраняет полигон.

В Волоколамском районе Московской области РФ уже неделю не прекращаются акции протеста в связи с критической ситуацией на местном мусорном полигоне. Жители жалуются на сильный запах, они вынуждены носить маски.

Читай также: В Дрогобыче мусорный коллапс

“Люди задыхаются от отвратительного запаха, особенно по ночам, моя 14-летняя дочь покрылась аллергическими высыпаниями, у нее головная боль, тошнота и рвота“, — рассказала РБК местный житель, предприниматель Елена Устинова.

Вонь резко усилилась с 22 февраля. 3 марта жители Волоколамска вышли на первый массовый митинг с требованием немедленно закрыть Ядрово. В акции участвовали 5 тыс. человек — четверть всего населения города. Возмущенные граждане держали плакаты “Волоколамск — город мусорной славы“, “Не хочу умирать от Ядрово“.

Волоколамск, возле свалки Ядрово. Эти люди даже не против власти и коррупции, они всего лишь хотят дышать чистым воздухом. А на них натравили ОМОН. pic.twitter.com/ZbseGpPWYp — Леля Лисицина (@lelialeeseetsin) 8 марта 2018 г.

Читай также: В Украине больше не будет мусоропроводов в многоэтажках

С 7 марта в этом районе введен режим ЧС, хотя местные власти утверждают, что предельно допустимые концентрации опасных веществ не превышены, и опасности для жителей нет.

Губернатор Подмосковья поручил решить проблему неприятных запахов в течение трех месяцев.

Волоколамск - город мусорной славы pic.twitter.com/vF2BR4EceI — Россия не сегодня (@Ruissa_Tuday) 10 марта 2018 г.

Попиариться на этой теме решила и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, которая приехала на митинг в Волоколамск, чтобы “поговорить с местными жителями, придать огласке экологическое бедствие и повлиять на ситуацию по мере своих возможностей“. В соцсетях пишут, что Собчак выиграть выборы свалка не поможет, однако местные жители рады любой огласке, поскольку федеральные СМИ эту тему игнорируют.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, как митингующие в Волоколамске попытались штурмом взять территорию свалки под крики “позор мусорам“. Администрацию полигона охраняют спецподразделения полиции в полном обмундировании.

В Волоколамске штурмуют свалку 0:00 / 00:32

Смотри также: Крысы, тараканы и опарыши: в киевской многоэтажке женщина устроила свалку

С другой стороны конфликта сообщают, что во время пикетирования полигона полицейские разворачивали мусоровозы обратно на Москву, и некоторые скидывали мусор прямо возле дорог, рассказал РБК Максим Конопко из ООО Ядрово.

В Украине тарифы на вывоз мусора хотят поднять в два раза. Также хотят поднять штрафы для мусорящих на дороге водителей, хотя непонятно, кто это будет контролировать.