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В Германии мужчина сорвал джекпот в €42 миллиона

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Мужчина смог угадать в лотерею пять чисел и еще два дополнительных.
Житель Берлина сорвал джекпот и выиграл в лотерею 42,67 млн евро
Житель Берлина сорвал джекпот и выиграл в лотерею 42,67 млн евро

В Берлине местный житель Берлина сорвал джекпот и выиграл в лотерею 42,67 млн евро. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, мужчина угадал пять чисел (15, 23, 28, 33 и 36) и еще два дополнительных (4 и 7).

Еще шестеро участников лотереи в Германии выиграли 318 тысяч евро. Двое победителей - из Баварии, еще двое из Северного Рейна-Вестфалии, а также с Рейнланд-Пфальца.

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Крупнейший выигрыш в немецкой лотерее может составлять 90 млн евро. С момента запуска в Германии Европейской лотереи в 2012 году, четыре человека смогли выиграть крупнейшие суммы.

В США джекпоты еще больше. В прошлом году 53-летняя американка выиграла главный приз в лотерее Power Ball в Соединенных Штатах - 758,7 миллионов долларов.
 

Напомним, НАБУ предоставили доступ к данным о выигрышах Ляшко в лотерею на сумму полмиллиона гривен.

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Теги: джекпот, лотерея, Германия, выигрыш
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