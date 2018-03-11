Порошенко и Гройсман встретятся с Могерини
Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник, 12 марта, встретятся с Верховным представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в рамках ее визита в Украину.
Об этом сообщают сайты главы государства и Правительственный портал.
"12 марта состоится встреча Президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом Европейской комиссии - высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в рамках ее визита в Украину", - отмечается на сайте главы государства.
Аналогичное сообщение размещено на сайте Кабмина.
"12 марта Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с Верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини", - говорится на Правительственном портале.
По результатам обеих встреч предусмотрено общение с журналистами.
Как сообщалось, Могерини хочет из первых уст услышать информацию о состоянии реформ в Украине.
Ранее Могерини заявила, что Европейский союз отмечает прогресс реформ в Украине, благодаря чему укрепляется экономика.
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