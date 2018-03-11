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Порошенко и Гройсман встретятся с Могерини

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Президент и премьер-министр Украины проведут переговоры с представителем Евросоюза Федерикой Могерини во время ее визита в Украину 12 марта.
Федерика Могерини проведет в Украине два дня
Федерика Могерини проведет в Украине два дня
Getty Images

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник, 12 марта, встретятся с Верховным представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в рамках ее визита в Украину. 

Об этом сообщают сайты главы государства и Правительственный портал.

"12 марта состоится встреча Президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом Европейской комиссии - высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в рамках ее визита в Украину", - отмечается на сайте главы государства.

Аналогичное сообщение размещено на сайте Кабмина.

"12 марта Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с Верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини", - говорится на Правительственном портале.

По результатам обеих встреч предусмотрено общение с журналистами.

Как сообщалось, Могерини хочет из первых уст услышать информацию о состоянии реформ в Украине.

Ранее Могерини заявила, что Европейский союз отмечает прогресс реформ в Украине, благодаря чему укрепляется экономика.

 

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Теги: ЕС, визит, Порошенко, Владимир Гройсман, Могерини
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