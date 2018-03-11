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Путин оценил вероятность возвращения Крыма

Комментариев: 5
В соцсетях появился очередной фильм о Путине с оригинальным названием "Путин", в котором президент России, помимо прочего, прокомментировал возможность возвращения Крыма.
Путин исключает возвращение Крыма Украине
Путин исключает возвращение Крыма Украине
EPA/UPG

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что не существует обстоятельств, при которых оккупированный РФ Крым будет возвращен в состав Украины.

Такое заявление он сделал в интервью для нового фильма Андрея Кондрашова Путин, который опубликовали в соцсетях.

“Вы что. с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда“, — сказал российский президент.

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Напомним, недавно ЕС продлил санкции за аннексию Крыма. Сам Путин ранее говорил, что при захвате Крыма знал о том, что Россию ждут санкции. 

Как известно, Путин во время и после аннексии Крыма сделал ряд взаимоисключающих заявлений. К примеру, изначально он вообще не признавал использование ВС РФ на территории Крыма, называя “зеленых человечков“ местной самообороной. И только 17 апреля 2014 года он заявил, что “за спиной самообороны Крыма стали российские военные“.

Несмотря на то, что “референдум“ в Крыму проходил под полным контролем российских военных, Путин до сих пор уверяет, что Россия не вмешивается в выборы других стран.
 

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Теги: Путин, аннексия Крыма, Крым, российская агрессия
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Комментариев (6)
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СекретныйУчоный    11.03.2018, 20:24
Оценка:  0
СекретныйУчоный
А ведь Крым возвращать таки придётся.
Sheva_46    11.03.2018, 17:51
Оценка:  -2
Sheva_46
У него сейчас полные штаны энтузазизма, а после выборов будет вынужден на грешную землю опускаться и кушать то дерьмо, которое накопил за 17 лет, вот тогда и посмотрим , что он запоёт...
irinapolina    11.03.2018, 15:59
Оценка:  -5
irinapolina
БМ, не рекламируйте моль, оно этого не стоит. Сообщите только когда оно сдохнит .
doc1    11.03.2018, 16:10
Оценка:  +3
doc1
Кто платит того и рекламируют. Хочешь ты плати будут тебя рекламировать!
ШКИПЕР*    11.03.2018, 14:59
Оценка:  -9
ШКИПЕР*
когда же ты сдохнешь ...?
Vasilkovich    11.03.2018, 15:21
Оценка:  -9
Vasilkovich
Извини, случайно поставил -минус....Я в три плюса +++
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