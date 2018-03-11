Путин оценил вероятность возвращения Крыма

В соцсетях появился очередной фильм о Путине с оригинальным названием "Путин", в котором президент России, помимо прочего, прокомментировал возможность возвращения Крыма.

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что не существует обстоятельств, при которых оккупированный РФ Крым будет возвращен в состав Украины.

Такое заявление он сделал в интервью для нового фильма Андрея Кондрашова Путин, который опубликовали в соцсетях.

“Вы что. с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда“, — сказал российский президент.

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Напомним, недавно ЕС продлил санкции за аннексию Крыма. Сам Путин ранее говорил, что при захвате Крыма знал о том, что Россию ждут санкции.

Как известно, Путин во время и после аннексии Крыма сделал ряд взаимоисключающих заявлений. К примеру, изначально он вообще не признавал использование ВС РФ на территории Крыма, называя “зеленых человечков“ местной самообороной. И только 17 апреля 2014 года он заявил, что “за спиной самообороны Крыма стали российские военные“.

Несмотря на то, что “референдум“ в Крыму проходил под полным контролем российских военных, Путин до сих пор уверяет, что Россия не вмешивается в выборы других стран.

