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Во Флоренции тысячи протестовали против расизма

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Убийство уличного торговца из Сенегала подняло на акцию протеста тысячи флорентийцев. На улицы вышли представители сенегальской общины и многочисленные жители Флоренции.
Акция протеста против расизма во Флоренции
Акция протеста против расизма во Флоренции

Более 10 тысяч человек приняли участие во Флоренции в шествии против расизма в память об убитом сенегальском уличном торговце. На марш, состоявшийся в субботу, 10 марта, вышли представители сенегальской общины и многочисленные жители Флоренции, среди которых было много семей с детьми, пожилых людей и подростков. В мероприятии также приняли участие политики, в том числе мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Манифестанты несли баннеры и плакаты против ксенофобии и насилия. Лозунги гласили: "Долой расизм в Италии", "Я не боюсь", "Антифашистская Флоренция".

Убийство сенегальца Иди Диене произошло 5 марта. Огонь из пистолета по нему открыл 64-летний итальянец Роберто Пирроне.

По его словам, он собирался совершить самоубийство, но в последний момент передумал и выпустил несколько пуль в первого попавшегося на его пути человека.

После убийства африканские мигранты и итальянские левые радикалы организовали акции протеста, требуя объективного расследования преступления, в котором они заподозрили расистскую подоплеку.

В 2011 году правый экстремист застрелил на улицах Флоренции двух уличных торговцев из Сенегала.

Ранее в Берлине прошла акция против расизма.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Италия, протесты, расизм, убийство, акции протеста, Флоренция
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