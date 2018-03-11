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Путин описал отношение Запада к России словами "ваше место у параши"

Комментариев: 21
Путину такое место не нравится.
По словам Путина, Запад указывает, что место России - возле параши
По словам Путина, Запад указывает, что место России - возле параши
EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад постоянно хочет указать россиянам, где их место, но в Москва с этим категорически не согласна.

В качестве примера он в очередной раз использовал воровской жаргон - он процитировал Евгения Леонова из фильма Джентльмены удачи. Эпизод, когда главному герою фильма указывают на его место в камере, по мнению российского лидера, прекрасно иллюстрирует способ отношения к России со стороны Запада после 1991 года.

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“Помните известный фильм, очень хороший, Джентльмены удачи? Один из эпизодов, когда главный герой попадает в камеру, а второй какой-то там урка ему говорит: “Ваше место у параши“. Вот по сути, как бы это грубо ни звучало, вот это и есть после распада Советского Союза способ поведения в отношении России“, - заявил он в фильме журналиста Андрея Кондрашова под названием Путин, опубликованном в Сети.

Путин о месте возле параши
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Путину такое место не нравится. Он считает, что национальные интересы нужно решить не с помощью окриков и ультиматумов, а с помощью диалога.

“Нам пытаются всегда показать, где наше место, нам не нравится это место. Мы в целом не согласны с такой постановкой вопроса: у кого чье место и где, и чьи национальные интересы нужно решать не с помощью окриков и ультиматумов, а с помощью диалога“, — сказал он.

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Напомним, что накануне Путин в интервью американскому телеканалу также использовал криминальный жаргон - он сказал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков “иногда несет такую пургу“.

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Теги: Путин, Россия, Запад, фильм, президент РФ
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Комментариев (21)
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СекретныйУчоный    11.03.2018, 20:21
Оценка:  0
СекретныйУчоный
Баклан не согласен, что его место у параши? Так его согласия никто и не спрашивает!
iuiuuiuuhuhiuuui    11.03.2018, 20:16
Оценка:  +4
iuiuuiuuhuhiuuui
Петух закукарекал, заместо Авроры...
bimba09    11.03.2018, 20:09
Оценка:  +7
bimba09
Полностью согласен с западом.
нестор_    11.03.2018, 20:07
Оценка:  +7
нестор_
крути педали вова
подолянин    11.03.2018, 19:29
Оценка:  +6
подолянин
Путину с его кримминальным мышлением никогда не понять Запада, как иЗападу Путина. Если Америка мечтает захватить Россию, то почему не использовала момент, когда ВС (по словам) Путина были в упадке? Обама в начале карьеры сам приехал в Россию , надеясь на перезагрузку.
подолянин    11.03.2018, 19:30
Оценка:  +5
подолянин
Но вовремя понял с кемимеет дело.
fulminate    11.03.2018, 18:59
Оценка:  +8
fulminate
А есть еще одна красивая киношная фраза - вор должен сидеть в тюрьме...
Ехидный    11.03.2018, 18:54
Оценка:  +7
Ехидный
Вован, а пошли против них хваленую непредсказуемую ракету с ядерным двигателем, который ни в одну ракету не влезет, и скоростью, которой не выдержит ни один летательный аппарат...
Юрий_Куклачев    11.03.2018, 18:40
Оценка:  +9
Юрий_Куклачев
"Каждый сверчёк знай свой шесток" -деда Володя отлично понял где его шесток! "Рускаму миру" место у параши!!!
Ruspidor    11.03.2018, 18:26
Оценка:  +11
Ruspidor
Ну, раз ему там не нравится, значит он там сидит, иначе бы как ему знать, что там плохо...
BROKER666    11.03.2018, 18:05
Оценка:  +11
BROKER666
гопник с питерской подворотни...
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