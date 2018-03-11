Путин описал отношение Запада к России словами "ваше место у параши"

Путину такое место не нравится.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад постоянно хочет указать россиянам, где их место, но в Москва с этим категорически не согласна.

В качестве примера он в очередной раз использовал воровской жаргон - он процитировал Евгения Леонова из фильма Джентльмены удачи. Эпизод, когда главному герою фильма указывают на его место в камере, по мнению российского лидера, прекрасно иллюстрирует способ отношения к России со стороны Запада после 1991 года.

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“Помните известный фильм, очень хороший, Джентльмены удачи? Один из эпизодов, когда главный герой попадает в камеру, а второй какой-то там урка ему говорит: “Ваше место у параши“. Вот по сути, как бы это грубо ни звучало, вот это и есть после распада Советского Союза способ поведения в отношении России“, - заявил он в фильме журналиста Андрея Кондрашова под названием Путин, опубликованном в Сети.

Путин о месте возле параши 0:00 / 00:51

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Путину такое место не нравится. Он считает, что национальные интересы нужно решить не с помощью окриков и ультиматумов, а с помощью диалога.

“Нам пытаются всегда показать, где наше место, нам не нравится это место. Мы в целом не согласны с такой постановкой вопроса: у кого чье место и где, и чьи национальные интересы нужно решать не с помощью окриков и ультиматумов, а с помощью диалога“, — сказал он.

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Напомним, что накануне Путин в интервью американскому телеканалу также использовал криминальный жаргон - он сказал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков “иногда несет такую пургу“.