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Ничего удивительного - Путин о гибели Курска

Комментариев: 6
Президент РФ Владимир Путин в новом фильме под названием "Путин" связал гибель атомного крейсера Курск с плачевным состоянием флота после развала СССР.
Рубка погибшей атомной подлодки Курск
Рубка погибшей атомной подлодки Курск
wikimapia.org

Подлодка Курск утонула вследствие общего плачевного состояния вооруженных сил России после развала Советского Союза. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в фильме журналиста Андрея Кондрашова Путин.

“Что греха таить: мы же знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Откровенно говоря, ничего удивительного нет. Но трагедия колоссальная, столько людей погибло“, — сказал российский лидер.

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По словам Путина, после распада СССР возникли огромные сложности как в экономике, так и в армии. Во флоте денежное довольствие было минимальным, платили нерегулярно, жилищные вопросы не решались. Каким именном образом вся эта ситуация связано трагедией на подлодке, он не уточнил.

Глава РФ уверят, что когда утонул Курск, он даже не знал,что в том районе проводятся серьезные учения, поскольку только что приступил к исполнению обязанностей президента после того, как Борис Ельцин “устал“ и передал бразды правления.

Путин рассказал, как утонул Курск
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“Министр обороны позвонил и сообщил, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже и начинаем работу. Было непонятно, что происходит что-то трагическое, но потом это развернулось в полном объеме и в полный рост“, — вспоминает он.

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Позже в ходе расследования правительственной комиссии было установлено, что произошел взрыв в торпедном отсеке, пожар и затем детонация боезапасов. “Корпус практически лопнул, и, конечно, это нельзя забыть“, — добавил Путин.

Напомним, что атомный подводный ракетоносный крейсер Курск затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море на глубине 108 метров. На борту подлодки находились 118 человек, все они погибли. Широко известен комментарий Путина на вопрос журналиста CNN, что случилось с Курском. Тогда Путина с ухмылкой ответил: “Она утонула“.

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Теги: Путин, подлодка, Курск, интервью
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Комментариев (6)
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krolikoff_net    11.03.2018, 20:00
Оценка:  0
krolikoff_net
По Курску бабахнул крейсер петр великий. Бабахнул случайно, по причине общего идиотизма командования. Причем тут техника ? Спасаьелей норвежских кто на курск не пускал почти двое суток ? А американская команда DSRW могла спасти экипаж в течении 12 часов, но нет .
Коцман_Бобза    11.03.2018, 19:40
Оценка:  +4
Коцман_Бобза
Ну да. Ничего удивительного. Она ведь тяжелее воды.
BROKER666    11.03.2018, 18:01
Оценка:  +10
BROKER666
Беслан, Норд-Ост... комменты от окурка есть по этим ситуэйшнам? Приднетровье, Ичкерия, Абхазия, Ю.Осетия, Крым, Донбасс?
Хюндай    11.03.2018, 17:26
Оценка:  +15
Хюндай
Ой лукавит рыжий,люди все знают причину.
сергей11    11.03.2018, 17:24
Оценка:  +14
сергей11
Это была первая кровь на твоих руках..
Коцман_Бобза    11.03.2018, 19:41
Оценка:  +4
Коцман_Бобза
Первая ли?
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