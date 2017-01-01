Жан-Мари Ле Пен лишен поста почетного председателя Национального фронта

Крайне правая французская партия Национальный фронт окончательно рассталась со своим создателем одиозным Жан-Мари Ле Пеном. Его дочь в третий раз избрана на пост главы партии.

Участники съезда крайне правой партии Национальный фронт Франции, проходящего в Лилле, приняли в воскресенье, 11 марта, новый устав. Среди прочего, изменения предусматривают ликвидацию поста почетного председателя, который занимал Жан-Мари Ле Пен.

Он был создателем Национального фронта и возглавлял партию с 1972 года в течение 39 лет. В 2011 году он уступил пост дочери Марин Ле Пен. В августе 2015 года политик был исключен из рядов партии за свои антисемитские и прочие провокационные высказывания. Последней каплей стало то, что он назвал газовые камеры лишь "деталью" истории.

Ле Пен-старший пытался оспорить свое исключение в суде, однако проиграл. Тем не менее, пост почетного председателя за ним был сохранен. Однако в последние годы политик не был допущен новым руководством ни на одно важное заседание. 89-летний Жан-Мари Ле Пен собирался появиться и на съезде в Лилле, но после очередного конфликта с дочерью отказался от этого.

Сама Марин Ле Пен была переизбрана на съезде на пост главы партии. Она была единственным кандидатом и получила сто процентов голосов делегатов. Для 49-летнего политика это будет третьим сроком в качестве председателя Национального фронта.

Источник: Русская служба DW

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