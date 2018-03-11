В Руанде от удара молнии в церковь погибли 14 человек
В Руанде за два дня от ударов молний в церкви погибли не менее 16 человек, сообщает агентство Синьхуа.
Так, 10 марта молния ударила в церковь Адвентистов седьмого дня в провинции Нярюгуру, когда там находилось 45 человек. Погибло 14 прихожан, еще десятки человек пострадали, несколько раненых находятся в критическом состоянии.
Днем ранее, 9 марта, в результате удара молнии погибли два человека, в том числе ребенок.
Инцидент с молнией произошел менее чем через 2 недели после того, как в Руанде было закрыто более 700 церквей из-за несоответствия строительным нормам и ограничениям по уровню шума. У некоторых закрытых церквей не было громоотводов.
Ранее в результате удара молнии на музыкальном фестивале на северо-востоке Франции пострадали не менее 15 человек.
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