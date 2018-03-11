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В Руанде от удара молнии в церковь погибли 14 человек

Комментариев: 2
Не менее 16 человек погибли в Руанде за два дня, 9-10 марта, в результате ударов молний в церкви. У некоторых закрытых церквей не было громоотводов.
В Руанде от удара молнии в церковь погибли 14 человек
УНН

В Руанде за два дня от ударов молний в церкви погибли не менее 16 человек, сообщает агентство Синьхуа.

Так, 10 марта молния ударила в церковь Адвентистов седьмого дня в провинции Нярюгуру, когда там находилось 45 человек. Погибло 14 прихожан, еще десятки человек пострадали, несколько раненых находятся в критическом состоянии.

Днем ранее, 9 марта, в результате удара молнии погибли два человека, в том числе ребенок.

Инцидент с молнией произошел менее чем через 2 недели после того, как в Руанде было закрыто более 700 церквей из-за несоответствия строительным нормам и ограничениям по уровню шума. У некоторых закрытых церквей не было громоотводов.

Ранее в результате удара молнии на музыкальном фестивале на северо-востоке Франции пострадали не менее 15 человек.

 

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Теги: церковь, смерть, молния, Руанда, жертвы, молнии, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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rashensvoloch    11.03.2018, 20:04
Оценка:  0
rashensvoloch
А можна так по об'єктах мп в Україні?
Хюндай    11.03.2018, 19:16
Оценка:  -1
Хюндай
Уже до африки добрались,других положительных новостей нет?
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