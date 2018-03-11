В Руанде от удара молнии в церковь погибли 14 человек

Не менее 16 человек погибли в Руанде за два дня, 9-10 марта, в результате ударов молний в церкви. У некоторых закрытых церквей не было громоотводов.

В Руанде за два дня от ударов молний в церкви погибли не менее 16 человек, сообщает агентство Синьхуа.

Так, 10 марта молния ударила в церковь Адвентистов седьмого дня в провинции Нярюгуру, когда там находилось 45 человек. Погибло 14 прихожан, еще десятки человек пострадали, несколько раненых находятся в критическом состоянии.

Днем ранее, 9 марта, в результате удара молнии погибли два человека, в том числе ребенок.

Инцидент с молнией произошел менее чем через 2 недели после того, как в Руанде было закрыто более 700 церквей из-за несоответствия строительным нормам и ограничениям по уровню шума. У некоторых закрытых церквей не было громоотводов.

Ранее в результате удара молнии на музыкальном фестивале на северо-востоке Франции пострадали не менее 15 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet