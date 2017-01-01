В Иране разбился турецкий самолет, 11 погибших
В Иране упал частный турецкий самолет во время путешествия из Шарджи в Стамбул. Не исключено, что на борту было 20 человек, пока погибшими считаются 11.
В горах Ирана упал частный турецкий самолет – 11 человек считаются погибшими. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ, авиакатастрофа произошла сегодня, 11 марта.
Самолет направлялся из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах в Стамбул.
Точное место падения самолета устанавливается. В то же время появилась информация, что на борту находилось до 20 членов экипажа и пассажиров.
Напомним, 18 февраля в результате авиакатастрофы вблизи иранского города Семиром в провинции Исфахан погибли 66 человек.
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