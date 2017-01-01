В Иране разбился турецкий самолет, 11 погибших

В Иране упал частный турецкий самолет во время путешествия из Шарджи в Стамбул. Не исключено, что на борту было 20 человек, пока погибшими считаются 11.

В горах Ирана упал частный турецкий самолет – 11 человек считаются погибшими. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ, авиакатастрофа произошла сегодня, 11 марта.

Самолет направлялся из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах в Стамбул.

Точное место падения самолета устанавливается. В то же время появилась информация, что на борту находилось до 20 членов экипажа и пассажиров.

Напомним, 18 февраля в результате авиакатастрофы вблизи иранского города Семиром в провинции Исфахан погибли 66 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet