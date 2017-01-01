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В Польше вступил в силу запрет на торговлю в воскресенье

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Запрет не распространяется на пекарни, кондитерские, автозаправочные станции, торговлю цветами, венками и свечами на кладбищах, магазины сувениров.
В Польше запретили торговать по воскресеньям
В Польше запретили торговать по воскресеньям
Корреспондент.net

В Польше с сегодняшнего дня, 11 марта, начал действовать закон о запрете розничной торговли по воскресеньям. Как сообщает канал TVN24, магазины будут работать только в первое и последнее воскресенье месяца, поэтому сегодня большинство маркетов закрыто.

Нарушителей законодательства ожидает 1-100 тысяч польских злотых (296-29 600) штрафа, а при постоянных нарушениях может быть наказание в виде ограничения свободы.

В то же время запрет не распространяется на пекарни, кондитерские, автозаправочные станции, торговлю цветами, венками и свечами на кладбищах, магазины сувениров, прессы, продажу билетов на общественный транспорт, почтовые отделения, аптеки, в том числе и ветеринарные.

Небольшие магазины могут работать при условии, что за прилавком будут стоять их владельцы. Также запрет не распространяется на торговлю онлайн.

Следить за выполнением закона будут инспекторы труда, а самих поляков просят сообщать о нарушениях.

Напомним, депутаты польского парламента приняли закон, запрещающий торговлю по воскресеньям, 11 января. Президент страны Анджей Дуда подписал документ 30 января.

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Теги: Польша, торговля, магазины, закон, запрет, магазин
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Источник: korrespondent.net

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