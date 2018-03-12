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В России заявили о ликвидации "законспирированных" террористов

Комментариев: 1
На месте происшествия правоохранители обнаружили пистолеты ТТ и ПМ, которые использовали подозреваемые, самодельную ручную гранату и самодельное взрывное устройство.

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Федеральная служба безопасности России заявила о предотвращении 11 марта теракта в Саратовской области. Теракт якобы планировала совершить “законспирированная террористическая ячейка“, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

“При попытке задержания следовавшие на автомобиле преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и в ходе завязавшегося боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью“, - сообщает ФСБ.

На месте происшествия правоохранители обнаружили пистолеты ТТ и ПМ, которые использовали подозреваемые, самодельную ручную гранату и самодельное взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Открыто уголовное дело с квалификацией “приготовление к теракту“.

 

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Теги: Россия, теракт, видео, ФСБ, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
tehlider    12.03.2018, 00:59
Оценка:  0
tehlider
Скоро дома будут взрывать в РФии, сразу после выборов Пуйла.
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