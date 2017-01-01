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Скрипаля могли отравить с помощью букета цветов - СМИ

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За несколько часов до того как бывший разведчик Скрипаль с дочерью потеряли сознание в торговом центре, они посещали могилу жены Скрипаля. Полиция проверяет принесенный ими на кладбище букет.
Полиция оцепила место, где обнаружили Скрипаля и его дочь
Полиция оцепила место, где обнаружили Скрипаля и его дочь

В фокус внимания британской полиции, расследующей отравление бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, попал букет цветов, который отец с дочерью принесли на могилу жены Скрипаля. Об этом в воскресенье, 11 марта, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники в полиции.

Сейчас букет проверяется на наличие отравляющих веществ. По данным издания, Скрипаль с дочерью посетили могилу Людмилы Скрипаль за несколько часов до того как потеряли сознание в торговом центре в британском Солсбери. Полиция сразу же опечатала могилу женщины, скончавшейся в 2012 году.

Ранее была озвучена версия, что яд попал в организмы жертв за несколько часов до того, как он начал действовать.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания. Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, первым пришедший на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления.

Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению Скрипаля, который получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: цветы, шпионаж, отравление, Великобритания, российские шпионы, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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