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В Чили открыли единственное диппредставительство Украины

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Украинский чиновник поблагодарил Республику Чили за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны в условиях российской агрессии.
Церемония состоялась в городе Сантьяго-де-Чили
Церемония состоялась в городе Сантьяго-де-Чили
Прес-служба МЗС України

В столице Чили, Сантьяго, открыли отделение посольства Украины в Аргентинской Республике. Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, это первая украинская дипломатическая миссия в Чили.

Представитель МИД Чили Марио Луис Сильва подчеркнул, что это открытие является важным этапом в развитии отношений между странами.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица выразил убеждение, что такой шаг будет способствовать активизации сотрудничества.

"Учитывая важные реформы, которые сейчас происходят в наших странах, теперь мы имеем дополнительный инструмент интенсификации наших отношений – прежде всего, в торговой, инвестиционной и научно-технологической сферах, где существует значительный потенциал для развития сотрудничества", – отметил он.

Также украинский чиновник поблагодарил Республику Чили за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии.

Послом Украины в Чили (по совместительству) будет Юрий Дюдин.

Недавно в Киеве состоялось открытие Бюро федеральной земли Бавария в Украине.

 

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Теги: Украина, МИД Украины, Дипломатия, дипломат, Чили, иностранное представительство, дипломатические отношения, диппредставительство Украины
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Источник: korrespondent.net

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