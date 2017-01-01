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Марин Ле Пен предложила новое название для Национального фронта

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Лидер французской ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен предложила новое название для своей политической силы – Национальное объединение.
Лидер ультраправой французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен
Лидер ультраправой французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен
Getty Images
 
Лидер французского Национального фронта Марин Ле Пен предложила провести ребрендинг партии, переименовав ее в Национальное объединение, сообщает The Guardian.
 
Это решение должно быть одобрено членами партии голосованием по почте.
 
"Я долго обдумывала и обсуждала новое название. Оно должно нести политический посыл и четко отражать нашу политическую программу для Франции. Народ (нация) – это то, вокруг чего сосредоточена наша деятельность и наша программа, однако одного этого недостаточно – название должно отражать наше стремление сплотить людей", – заявила Марин Ле Пен.
 
Ранее Марин Ле Пен была переизбрана на пост председателя партии. Она являлась единственным кандидатом, и это – ее третий срок на посту лидера партии.

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Участники съезда также приняли решение ликвидировать пост почетного председателя партии, который занимал Жан-Мари Ле Пен. Он создал Национальный фронт в 1972 году и возглавлял партию до 2011 года, когда уступил свой пост своей дочери.

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Теги: Франция, Партия, ультраправые, переименование, Марин Ле Пен
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Источник: korrespondent.net

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