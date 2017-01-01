Марин Ле Пен предложила новое название для Национального фронта

Лидер французской ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен предложила новое название для своей политической силы – Национальное объединение.

Лидер французского Национального фронта Марин Ле Пен предложила провести ребрендинг партии, переименовав ее в Национальное объединение, сообщает The Guardian

Это решение должно быть одобрено членами партии голосованием по почте.

"Я долго обдумывала и обсуждала новое название. Оно должно нести политический посыл и четко отражать нашу политическую программу для Франции. Народ (нация) – это то, вокруг чего сосредоточена наша деятельность и наша программа, однако одного этого недостаточно – название должно отражать наше стремление сплотить людей", – заявила Марин Ле Пен.

Участники съезда также приняли решение ликвидировать пост почетного председателя партии, который занимал Жан-Мари Ле Пен. Он создал Национальный фронт в 1972 году и возглавлял партию до 2011 года, когда уступил свой пост своей дочери.

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